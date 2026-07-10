Call of Duty Black Ops 1 & 2 disponibles sur PS4 et PS5 !

Deux des épisodes les plus cultes de la célèbre franchise de jeux vidéos Call Of Duty sont de retour sur le PlayStation Store, et compatibles avec la PS4 et la PS5.

Peu de franchises auront autant marqué l'histoire du jeu vidéo que Call Of Duty. CoD a tout simplement révolutionné le monde du FPS, ces jeux de tir à la première personne qui ont longtemps dominé l'industrie avant de s'essouffler un peu ces dernières années. Pendant plusieurs années, Call of Duty était même la raison, chez certaines personnes, pour acheter une console, comme FIFA aujourd'hui pour certains. Et pour les fans de la franchise, on a une bonne nouvelle : Call Of Duty Black Ops et Call Of Duty Black Ops 2 sont disponibles sur le PlayStation Store, compatibles avec la PS4 et la PS5 !

En effet, les deux jeux ont été mis en vente sur le PlayStation Store, au prix de 39,99 euros, ce qui est quand même très cher pour des jeux sortis il y a 15 ans, même si les abonnés PS Plus peuvent l'acheter à 19,99 euros jusqu'au 6 août. Il s'agit de versions natives PS4 et PS5, pas de jeux PS3 rendus compatibles. Vous y retrouverez la campagne d'origine, le mode multijoueur, et surtout le célèbre mode Zombies qui a clairement participé à faire rentrer ce jeu dans l'histoire, avec la map Kino der Toten, cultissime.

Mais tout n'est pas rose, comme vous vous en doutez avec le studio Activision. Déjà, le prix de base est extrêmement cher. Ensuite, aucune modification n'a été apportée au jeu : pas de mode 120 FPS, pas de réglage du champ de vision, aucune amélioration graphique, c'est bien le jeu d'origine que vous devez payer à ce prix là. Votre progression n'est également aps récupérable, et un système de Season Pass a été mis en place pour débloquer certaines maps présentes dans les DLC.

Bref, clairement, ça fera peut-être plaisir aux joueurs nostalgiques de Call Of Duty, mais c'est surtout le fric qui motive le studio, encore et toujours...