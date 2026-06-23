Drake a-t-il utilisé des bots pour booster ses streams : le tribunal a tranché

Alors que Drake vient tout juste de descendre de la première marche du top albums aux USA, un juge fédéral s'est prononcé sur la prétendue utilisation de bots pour booster ses chiffres sur Spotify.

Depuis l'arrivée du streaming dans l'industrie musicale, on n'a jamais autant parlé de "triche", et c'est normal. Le fait que les écoutes soient dématérialisées, ça fait qu'il n'y a rien de palpable, et l'humain a tendance à se méfier de ce qu'il ne peut pas voir. De plus, on a déjà eu droit à de nombreux scandales de triche qui ont éclaté, avec l'existence des fermes à streams qui a été dévoilée par exemple. Et forcément, quand on parle de triche, on pense tout de suite au numéro 1 : Drake. Un juge s'est d'ailleurs prononcé au sujet d'une enquête sur l'utilisation de bots par le rappeur canadien.

Et autant mettre fin au suspens immédiatement : l'affaire a été littéralement rejetée. La plainte semblait pourtant sérieuse, elle venait de RBX qui est un cousin de Snoop Dogg et Dr. Dre. Il accusait Spotify d'autoriser certains artistes comme Drake à avoir recours à des bots pour gonfler leurs chiffres. Selon lui, plusieurs millions de streams chaque année, seraient générés par des bots, en toute connaissance de cause de Spotify, et Drake aurait fait partie des artistes qui ont bénéficié de ce système. Mais pas d'après le juge fédéral, qui a donc balayé l'affaire d'un revers de la main.

Qu'on soit clair, le jugement ne veut pas dire que Drake n'a jamais eu recours ou jamais bénéficié d'écoutes générées par des bots. Simplement, ce n'est pas la plateforme Spotify qui serait à l'origine de cette "triche", si triche il y a, et il n'y aurait donc pas de système mis en place par la plateforme pour faire gonfler les chiffres des gros artistes. Et en parlant de chiffres, Drizzy vient justement de redescendre à la deuxième place du top album avec "Iceman", qui a encore enregistré 100 000 ventes de plus la semaine dernière, ce qui le rend clairement éligible au disque de platine.