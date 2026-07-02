Zohran Mamdani, maire de New-York, répond au rumeurs de battle avec A$AP Rocky

On aime beaucoup le maire de New-York et sa confiance en lui, mais attention : A$AP Rocky est un professionnel, et même s'il n'est plus à son prime, il pourrait bien l'éteindre !

La capitale mondiale du rap, même après plus de 50 ans, ça reste New-York, et c'est indiscutable. Il n'y a qu'à voir la manière dont les rappeurs se sont impliqués derrière les Knicks pour leur première victoire en finale de NBA depuis des décennies : cette ville sent le rap, presque partout où vous allez. Même les traders de Manhattan en écoutent. Mieux : le nouveau maire de la ville, Zohran Mamdani, est un fan de rap US, et il a d'ailleurs répondu aux rumeurs qui parlent d'un battle contre A$AP Rocky !

New-York méritait bien un maire hip-hop, et c'est un peu ce que Zohran Mamdani est en train d'offrir à la ville : une approche assez "jeune" de la fonction. L'homme est probablement le maire le plus "hip-hop" de l'histoire de NYC, il est d'ailleurs en clash avec 50 Cent, ce qui lui fait un point commun avec une bonne partie des rappeurs de sa ville. Et il y a plusieurs semaines, A$AP Rocky déclarait à son sujet, lui qui ambitionne également d'être maire un jour, qu'il gagnerait haut la main un battle ou un débat contre l'actuel maire, qui a décidé de lui répondre cette semaine dans une interview pour un journaliste de Complex :

Il me laverait. Un homme doit connaître ses limites.

Cependant, le maire de New-York a laissé la porte ouverte au rappeur en lui disant qu'il était prêt à travailler avec lui si A$AP Rocky était vraiment motivé à améliorer la vie des new-yorkais. On pourrait donc voir Lord Pretty Flacko arriver en politique bien plus tôt qu'on ne le pensait, et on serait vraiment intéressés de voir ce que les deux hommes pourraient faire ensemble pour leur ville.