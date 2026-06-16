Le Wu-Tang Clan et les New-York Knicks enflamment le "Tonight Show" de Jimmy Fallon après leur victoire

C'était l'évènement à ne pas rater hier soir à la télévision américaine : le Wu-Tang Clan et les joueurs des New-York Knicks ont enflammé le plateau de la célèbre émission de Jimmy Fallon, après leur victoire en finale de NBA face aux Spurs.

On a assisté à un moment historique ce weekend : pour la première fois depuis 1973, les New-York Knicks se sont imposés en finale NBA, face aux Spurs de San Antonio, et ont donc remporté le titre NBA tant convoité. Un titre qui a agi comme une libération sur les fans new-yorkais, qui attendaient ça depuis tellement longtemps qu'ils n'y croyaient presque plus. Cette victoire des Knicks est un tel évènement, que les joueurs de l'équipe ont été invités sur le plateau du célèbre "Tonight Show" de Jimmy Fallon, en compagnie des rappeurs du Wu-Tang Clan, avec qui ils ont enflammé le plateau.

Une invitation bien méritée pour les rappeurs emblématiques de New-York City. Car si cette victoire en finale est évidemment avant tout celle des joueurs, le Wu-Tang Clan y a joué un rôle très important, notamment pendant le fameux match 4. Les Knicks rentrent à la mi-temps avec 27 pts de retard, mais après le concert du Wu à la mi-temps, ils reviennent transformés. Du coup, Jimmy Fallon a invité tout le monde en plateau. Lors du passage des joueurs des Knicks, ça a été un beau bordel avec un public en folie, complètement habillé aux couleurs de l'équipe de basket, avec un mannequin habillé d'un "jersey" des Knicks qui a fait le tour des gradins, et un moment émouvant lors que tous les joueurs sont montés sur l'estrade pour célébrer.

Mais évidemment, ici c'est la suite qui nous intéresse : le petit "showcase" du Wu-Tang Clan, venu en effectif légèrement réduit mais avec beaucoup d'énergie, pour interpréter un medley de titres emblématiques comme "Bring Da Ruckus" ou "C.R.E.A.M.". Le tout, avec des paroles revisitées, pour pouvoir quand même être diffusés à la télévision, mais aussi pour rendre hommage aux Knicks. Bref, un beau moment de fête, on espère qu'on en verra d'autres impliquant les rappeurs new-yorkais, comme cette petite "party" entre A$AP Rocky et 50 Cent.