À New York, Zohran Mamdani s’allie à Cardi B pour promouvoir la garde d’enfants universelle

Le maire de New York, Zohran Mamdani, s’appuie sur la popularité de la rappeuse Cardi B pour accélérer la promotion de son ambitieux projet de garde d’enfants gratuite. Une stratégie mêlant politique et culture pop pour toucher un large public.

Une alliance inattendue pour une cause sociale

Le maire new-yorkais a choisi de s’associer à une figure majeure de la scène rap US, Cardi B, afin de sensibiliser les habitants à son programme de garde d’enfants universelle. Cette collaboration vise à rendre le projet plus accessible et visible, notamment auprès des jeunes familles et des classes populaires.

Depuis son arrivée à la tête de la ville en 2026, Zohran Mamdani a fait de l’accès à une garde d’enfants (crèches,...) gratuite une priorité politique. Son initiative prévoit notamment la mise en place de places financées par la ville pour les enfants dès l’âge de deux ans, première étape vers un système plus large couvrant la petite enfance.

Zohran Mandani wasted no time in picking Cardi B over Nicki Minaj as the Queen of rap and New York city.

pic.twitter.com/ZfEqcv4Pmc — Red Media (@RedMedia_us) April 16, 2026

Une campagne originale pour mobiliser les familles

Pour promouvoir ce dispositif, la municipalité a lancé une campagne participative, incluant un concours de jingles destiné à encourager les inscriptions. Cardi B participera à la sélection des créations, apportant sa notoriété pour amplifier la portée du message.

Au-delà de la communication, ce projet répond à une problématique centrale à New York : le coût très élevé de la garde d’enfants, qui pèse lourdement sur les familles et peut les pousser à quitter la ville. L’objectif est donc autant social qu’économique, en facilitant l’accès au travail pour les parents.

Une stratégie politique assumée

En s’entourant d’une célébrité influente, Mamdani mise sur une approche moderne de la politique, mêlant engagement public et culture populaire. Une manière de transformer une réforme structurelle en sujet grand public, capable de mobiliser bien au-delà des cercles politiques traditionnels.