Cardi B relance la guerre judiciaire contre Tasha K

La rappeuse américaine Cardi B retourne devant la justice et demande des sanctions contre la blogueuse Tasha K, qu’elle accuse de continuer à évoquer sa vie privée malgré un accord légal strict.

Le conflit entre Cardi B et Tasha K connaît un nouveau rebondissement. Déjà opposées dans une affaire de diffamation ayant coûté près de 4 millions de dollars à la blogueuse, les deux femmes se retrouvent à nouveau devant la justice.

Selon des documents judiciaires récents, la rappeuse accuse Tasha K d’avoir violé à plusieurs reprises un accord de non-dénigrement signé après leur précédent procès. Elle évoque un comportement “répété et calculé”, avec au moins 25 infractions présumées.

Cardi B reproche notamment à la blogueuse de continuer à parler indirectement d’elle et de son entourage sur les réseaux sociaux. Une stratégie décrite comme un “jeu du chat et de la souris” : publier du contenu ambigu, le supprimer après signalement, puis recommencer.

Au cœur des tensions, plusieurs sujets sensibles liés à sa vie personnelle. La plainte mentionne notamment des publications évoquant son ex-mari Offset, récemment impliqué dans un incident en Floride, ainsi que son ancienne relation avec le joueur NFL Stefon Diggs.

Pour Cardi B, ces prises de parole enfreignent clairement les termes de leur accord, qui interdisait à Tasha K de commenter ou critiquer sa vie privée et celle de ses proches. L’artiste demande désormais au tribunal d’imposer des sanctions financières pour chaque nouvelle violation, ainsi qu’une interdiction totale de s’exprimer sur elle et sa famille.

Cette nouvelle étape judiciaire montre que, malgré les condamnations passées et un accord censé mettre fin au conflit, le bras de fer entre les deux femmes est loin d’être terminé. Un dossier qui continue d’alimenter les tensions entre célébrités et créateurs de contenu à l’ère des réseaux sociaux.