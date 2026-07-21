Lil Baby dévoile "Dead Fresh" produit par Pharrell pour annoncer son nouvel album

Par Remi N

Après presque un an d'absence, Lil Baby est de retour sur le devant de la scène avec ce nouveau single produit par Pharrell William, et extrait de son futur album qui arrive bientôt !

On a eu beaucoup de mouvement sur la scène rap US d'Atlanta ces derniers mois. Et pas forcément dans le bon sens : Young Thug qui sort de prison, et dont on apprend qu'il a insulté la moitié de ses collègues et amis rappeurs lors d'appels passés en prison, ça met le bordel. On a même cru que Lil Baby, visé par certaines de ces insultes et trahis par son mentor, allait prendre sa retraite. Mais il n'en est rien : le rappeur est de retour avec "Dead Fresh", produit par Pharrell Williams, qui annonce l'arrivée d'un nouvel album !

Le morceau est sorti il y a quelques jours officiellement, et un nouveau clip vient juste d'être mis en ligne il y a quelques heures à peine. Un clip qui colle bien avec le thème du morceau : full egotrip, parfaitement rappé, avec une vraie science de la mélo. Voilà sur quoi nos rappeurs français devraient prendre exemple au lieu de bêtement tenter de recopier Tiakola, et de s'éloigner du rap petit à petit. Sur "Dead Fresh", Lil Baby montre qu'il est en pleine maîtrise de son art.

Concernant le visuel, on est sur quelque chose de très luxueux, à base de grosses Lambo et de terrain de golf. On ne sait pas trop ce que ça annonce pour l'album, mais ce dont on est sûrs, c'est que Lil Baby compte bien sortir un projet prochainement, et il l'a d'ailleurs dit sur ses réseaux sociaux. Aucune date n'a été fixée pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder !