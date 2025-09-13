Lil Baby : plusieurs sources l'envoient à la retraite, coup de buzz ou vraie info ?

Plusieurs personnes proches du rappeur Lil Baby ont annoncé qu'il parait à la retraite.

En moins de 8 ans, Lil Baby a réussi à s'imposer comme une des plus grandes têtes d'affiche du rap game. Une ascension fulgurante, qui l'a propulsé de énième rappeur prometteur d'Altanta à véritable taulier du game, qui a featé avec tous les plus grands noms de la scène actuelle, et vendu des millions d'exemplaires. Mais l'aventure est apparemment déjà terminée : le label de Lil Baby et des personnes s'occupant de son management ont annoncé qu'il partait à la retraite et qu'il arrêtait le rap. Une énorme perte pour le Rap US, dont il était une des seules stars de la nouvelle génération.

L'information est cependant à prendre avec des pincettes, puisqu'elle n'a absolument pas été confirmée par le rappeur lui-même. Mais des membres de son label ont donc fait des annonces via les réseaux sociaux, plutôt inquiétantes : "Lil Baby se retire de la musique, c'est une dinguerie". Un message qui a été relayé par DJ Akademiks, qui est à la recherche d'explications.

Un timing étranger pour un départ

Ici à la rédaction, on ne peut s'empêcher de trouver cette annonce étrange. La nouvelle de la retraite de Lil Baby arrive seulement quelques jours après que son album "The Leaks", annoncé pour la semaine dernière, ne soit finalement pas sorti, sans aucune explication. Soit cette annonce est un coup de buzz pour attirer un peu plus l'attention autour du projet, soit, effectivement, il y a un problème du côté de Lil Baby et il veut réellement s'éloigner du monde de la musique.

Ce départ soudain est d'autant plus dommageable que, maintenant que Young Thug est sorti de prison, les deux artistes auraient pu recommencer à faire de grandes choses ensemble : insulter Gunna, sortir un album commun qui casse tout, régner sur le rap US, ... Sauf que depuis que les appels téléphoniques passés par Thugger ont commencé à fuiter sur le net, Lil Baby et son ex-mentor ne se parlent plus.

Young Thug a même envoyé des excuses publiques à Lil Baby, dans son tout nouveau titre "Man I Miss My Dogs". Finalement, c'est peut-être ça le vrai motif de la mise en retrait de Wham : il s'est senti trahi par le gars en qui il avait le plus confiance, ce qui a pu le dégoûter du game. Plus d'informations vont probablement tomber dans les prochains jours, on vous tient au courant.