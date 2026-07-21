Par Théo Afonso

Une collaboration qui pourrait faire beaucoup de bruit arrive-t-elle prochainement ? Burna Boy et Tiakola semblent avoir enregistré un morceau ensemble. Un court extrait partagé sur les réseaux sociaux montre la star nigériane en train de teaser un titre inédit tout en échangeant avec le rappeur français en FaceTime.

Une connexion entre deux artistes au sommet

La nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux : Burna Boy et Tiakola auraient préparé un featuring inédit. Dans une vidéo publiée récemment, on aperçoit l’artiste nigérian au volant de sa voiture, en train de faire écouter quelques secondes d’un morceau encore inédit. Le moment fort de l’extrait arrive lorsqu’il apparaît en FaceTime avec Tiakola, confirmant la connexion entre les deux artistes.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, mais le teaser a suffi à créer une forte attente auprès des fans des deux artistes.

Deux univers qui pourraient parfaitement se mélanger

Cette collaboration apparaît particulièrement logique tant les deux artistes ont développé des identités musicales fortes. Burna Boy, surnommé « African Giant », est devenu l’une des plus grandes figures mondiales de l’Afrobeat grâce à des albums comme African Giant, Twice As Tall ou encore I Told Them…. Il a également multiplié les collaborations internationales avec des artistes comme Travis Scott, Stromae ou J. Cole, confirmant son statut de superstar mondiale.

De son côté, Tiakola s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires de la scène française actuelle. Avec son mélange de rap, de mélodies et d’influences africaines, l’ancien membre de 4Keus est devenu une référence auprès d’une nouvelle génération. Son projet MÉLO a notamment confirmé son impact, jusqu’à dépasser le milliard de streams sur Spotify, faisant de lui l’un des rappeurs français les plus écoutés de l’histoire de la plateforme.

Une collaboration très attendue par les fans

Ce potentiel morceau pourrait donc être la rencontre parfaite entre les sonorités afro de Burna Boy et l’univers mélodique de Tiakola. Les deux artistes partagent une approche similaire : utiliser la musique urbaine tout en intégrant de nombreuses influences venues d’Afrique et de la diaspora.

Pour Burna Boy, cette sortie pourrait également prolonger une période déjà très active, marquée par son album No Sign of Weakness et plusieurs collaborations internationales.

Pour Tiakola, ce featuring représenterait une nouvelle étape vers son prochain album WpointM, annoncé pour septembre prochain, et dans son ouverture à l’international après des collaborations avec des artistes comme Dave ou Hamza.

Un morceau qui pourrait marquer l’été

Même si les informations restent encore limitées, l’extrait dévoilé laisse entendre un morceau aux sonorités particulièrement estivales. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont déjà nombreuses et beaucoup de fans attendent désormais l’annonce officielle de la date de sortie.