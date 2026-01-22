Burna Boy rassemble avec le clip puissant "For Everybody"

Burna Boy rassemble avec le clip puissant "For Everybody"

Le géant nigérian dévoile un nouveau clip fédérateur, pensé comme un message plus large que la musique seule.

Avec "For Everybody", Burna Boy signe un single inédit accompagné d’un clip fort en symboles, sorti juste avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le morceau ne provient pas encore d’un album ou d’un EP officiellement annoncé, mais il s’inscrit dans une dynamique claire de nouveau cycle artistique. Porté par une rythmique afrobeat ample et un refrain rassembleur, le titre s’impose comme un hymne collectif. Le clip, centré sur l’unité et la culture africaine, renforce l’idée que Burna Boy prépare quelque chose de plus vaste, à la hauteur de son statut international.

