"Rentre dans Le Cercle" : nouvel épisode 100% kickeurs avec Zoxea, Furax, Six, Metah, Batbat et Sky

Fianso nous propose encore un savant mélange d'ancienne et de nouvelle génération dans cet épisode de "Rentre Dans Le Cercle", mais ils ont tous un point commun : la maîtrise du kickage.

On en parle un peu moins depuis quelques semaines, car il y a eu beaucoup d'actualités à côté, comme les sorties de Kaaris et Booba ou encore la Coupe du Monde. Mais Fianso continue de nous régaler avec cette nouvelle saison de "Rentre dans le Cercle", dont on arrive maintenant au 6ème épisode, dévoilé hier, 17 juin, dans la soirée. Un épisode au casting de rêve, avec comme dans les précédents épisodes un mélange entre nouvelle et ancienne génération.

Car cet épisode 6 du cercle commence avec un freestyle d'une véritable légende du rap français, monsieur Zoxea, du Beat 2 Boul, des Sages Poètes de la Rue, un taulier du 92, l'homme à l'origine de la plus grande école de l'histoire du rap français. Un Zox' qui est parti sur un freestyle très, très technique, avec variations de flow, d'intonations, de structures de phrases, et il s'en est évidemment bien sorti : normal, ça fait 30 ans qu'il fait ça. C'est ensuite un autre monstre du rap underground, longtemps invisibilisé dans les médias mais que tout le monde respecte, Furax Barbarossa. Et si on se fie aux commentaires sur Internet, c'est lui qui a livré la performance la plus marquante de la session.

On passe ensuite à Six, aka Six Coups MC, légende du rap du 94 bien que trop sous-coté par les médias mainstream, qui déchirait déjà tout dans les années 2000. Un freestyle tout en attitude, en maîtrise, avec de grosses punchlines, bref, un Six fidèle à lui-même. Après, c'est au tour de Sky, rappeur de Molenbeek, que certains d'entre vous ont peut-être découvert grâce à son rôle dans la saison 3 de "Validé", qui nous livre là aussi une performance très solide. Puis on passe à Batbat, qui fait beaucoup de bruit depuis plusieurs mois maintenant, et on comprend pourquoi avec son freestyle : un texte très street, très caillera, qui parle beaucoup aux mecs de la rue, avec une bonne dose de technique. Et c'est Metah, le marseillais omniprésent depuis deux ans, qui vient clôturer la fête, avec un couplet très solide bien qu'un peu court.

Bref, encore un bel épisode, avec du beau monde aussi côté invités : Greg du label RCA, mais aussi de grands noms des sports de combat, comme le kickboxeur Samy Sana, et le seigneur Jean-Charles Skarbowsky, qu'on voit beaucoup sur les réseaux avec Karaté Bushido notamment. On attend la suite avec impatience !