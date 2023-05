Furax Barbarossa est enfin "LIBÉRABLE" !!

Furax Barbarossa nous dévoile son nouvel Album "LIBÉRABLE" !

Furax Barbarossa : la voix puissante et les lyrics acerbes du rappeur toulousain à découvrir sur sa nouvelle mixtape "Libérable".

Avec près de 20 ans de carrière, Furax Barbarossa s'est imposé comme l'un des meilleurs rappeurs de sa génération. Habitué des scènes underground de Toulouse, Grenoble et Paris, le musicien est également très populaire en Belgique et en Suisse. Pourtant, il demeure discret, préférant laisser parler sa musique plutôt que de courir les plateaux de télévision.

Ce vendredi 12 mai, le rappeur de Toulouse revient sur le devant de la scène avec "Libérable", une mixtape intense qui fait suite au projet "À l'isolement" sorti en 2020. Avec ses 18 titres, cette nouvelle production offre un concentré d'énergie pure, mêlant freestyles et inédits. Parmi les morceaux proposés, on peut notamment citer "Révérence", qui compte parmi les plus beaux succès de ce nouvel opus.

Fidèle à son habituelle intensité, Furax continue de manier les rimes avec une précision et une agressivité incroyables. Porté par une voix puissante et rageuse, le Toulousain livre des lyrics acerbes qui sonnent juste et ne laissent personne indifférent. Avec "Libérable", il poursuit son engagement artistique et donne à entendre un rap sombre, intransigeant et authentique.

Pour illustrer cette sortie, le clip "Révérence" réalisé par Slowm Production devrait susciter une forte réaction du public. À l'image du rappeur, la vidéo est puissante et incandescente, témoignant de la force de l'artiste et de son talent. Un bel hommage à cette écriture sans filtre qui fait la marque de Furax Barbarossa.

Après son album "Caravelle" sorti en juillet 2022, Furax compte bien poursuivre son ascension dans les mois à venir. Il promet une actualité chargée et riche en surprises pour les auditeurs fidèles et engagés. En attendant, la mixtape et le clip "Révérence" seront disponibles dès le 12 mai. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce rappeur hors pair et d’apprécier son talent brut et incandescent.

Lien d'écoute Mixtape "Libérable" : https://lnk.to/liberable

Découvrez "Révérence" le nouveau Clip de Furax Barbarossa dés maintenant sur Générations :