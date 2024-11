Zoxea rappe encore très propre à "50 Piges"

Le rappeur du 92 est toujours bien en forme.

Chez les rappeurs du 92, on dirait que ça ne leur pose pas de questions de vieillir en continuant à squatter le micro ! On pense évidemment à Booba, mais surtout à Zoxea, père de toute la scène de Boulogne et des alentours, qui a fait émergé tout le monde grâce à l'impulsion des Sages Poètes de la Rue, son groupe historique. C'est cependant en solo qu'on retrouve le Z pour un tout nouveau clip, "50 Piges", extrait de l'album à venir "Omega Centauri" (oui, on sait, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles pour les puristes des années 90). Un morceau sur lequel Zox' nous montre qu'il est toujours aussi à l'aise au mic', même si la gestu n'est pas forcément la plus spectaculaire en 2024. Ca rappe très bien, dans les temps, de manière assez technique, bref,c 'est carré et on attend la suite !