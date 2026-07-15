Rick Ross annonce son nouvel album "Set In Stone" : tracklist, featurings, on vous dit tout

Par Remi N

Rick Ross s'apprête à sortir un nouvel album à ajouter dans sa discographie déjà bien remplie, et il a décidé de ramener toutes les plus grosses stars du rap US sur son projet !

Réussir à passer de gardien de prison à un des "gangsta rappers" les plus décorés de l'histoire du rap US, voilà la folie que Rick Ross a réussi à accomplir dans sa carrière. Désormais, il est un des visages les plus installés de la scène, respecté par tous ou presque (à part 50 Cent), avec un paquet de tubes et de bangers à son actif. Il va même pouvoir en rajouter un ou deux bientôt, puisqu'il s'apprête à sortir un nouvel album, "Set in Stone", dont il a dévoilé la tracklist ainsi que les featurings : que du beau monde !

Vous ne rêvez pas, Rick Ross est bientôt de retour avec un nouvel album dont le nom signifie presque littéralement "Gravé dans la Roche", ce qui devrait rappeler un bon souvenir aux fans de rap français ayant grandi dans les années 2000. "Set In Stone" devrait sortir ce vendredi 17 juillet et il contiendra pas moins de 19 titres, ce qui est énorme pour un projet actuel. Forcément, pour remplir tout ça, Rozay va avoir besoin d'aide, et c'est probablement pour cette raison qu'on retrouve la crème du rap US sur le projet. Don Toliver, T.I., French Montana, Max B, Rich The Kid, YFN Lucci, BigxThaPlug, Gucci Mane, Kodak Black, ils seront tous présents sur l'album.

On retrouve également quelques feautrings hors rap, comme Leon Thomas, le chanteur soul/R&B dont la carrière a vraiment décollé ces dernières années, et qu'on retrouve sur de plus en plus d'albums de rappeurs. Ce projet de Rick Ross succèdera à "Richer Than I Ever Been", sorti en 2021, son dernier véritable album studio en date.