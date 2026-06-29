BET Awards 2026 : les meilleurs performances avec French Montana, Rick Ross, T.I., Cardi B, Don Toliver,...

Les BET Awards 2026 ont aussi été l'occasion de voir de très grosses performances sur la scène de la cérémonie, avec de gros noms du rap US qui sont venus mettre le feu devant les collègues.

Les cérémonies de récompense, c'est souvent très chiant, interminable, et surtout, on se fut royalement de la moitié de ce qui se passe devant notre écran. Mais si on ne devait garder qu'une seule cérémonie de récompenses touchant au rap US, ce serait évidemment les BET Awards, qui font la promotion de la culture afro-américaine depuis 2001. Car là, ça se lâche un peu plus, et surtout on n'a pas l'impression que le jury récompense des rappeurs parce qu'il y est obligé : ils aiment ça, pour de vrai. Et cette année encore, les rappeurs ont assuré le spectacle.

Car ce weekend avait la cérémonie des BET Awards 2026 (28 juin) à Los Angeles. Une cérémonie pleine de surprises, avec les Clipse qui remportent 3 récompenses dont celle d'album de l'année, tout comme Teyana Taylor. Mais surtout, une cérémonie avec des show légendaires, notamment celui de Max B et French Montana, venus performer leur hit "Ever SInce U Left Me". Rick Ross est même apparu en plein milieu de la perf, pour rapper "Minks In Miami", de son dernier projet "Set In Stone".

On a aussi eu T.I., qui a mis le feu à la scène, avec une grosse scénographie et pas mal d'effets, pour venir rapper un de ses classiques, "Top Back", et un morceau plus récent, de son futur album, "Let 'Em Know". Don Toliver a lui aussi frappé très fort avec sa perf très punk, presque rock, dans la lignée de ce qu'il propose musicalement depuis plusieurs mois désormais, avec toujours beaucoup d'énergie en live.

Kehlani a elle aussi mis tout le monde d'accord avec sa tenue rouge très "hot", et sa voix magnifique, sur "Folded", et Cardi B a elle aussi offert une très grosse performance, même s'il y avait pas mal de playback : au niveau de la chorégraphie et des effets (pyrotechnie, etc...), on a eu droit à du gros spectacle.

Du côté américain, c'est la performance de Raye qui semble avoir fait l'unanimité, notamment lors de l'hommage rendu à D'Angelo, lorsqu'elle a performé "Spanish Joint" avec beaucoup de talent. Bref, une belle soirée de musique, qui nous conforte dans l'idée que les BET Awards sont vraiment la seule cérémonie de récompense qui vaut le coup lorsqu'on aime le rap US !