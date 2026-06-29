Clipse, Kendrick Lamar, Cardi B : découvrez la liste des gagnants des BET Awards 2026

Les BET Awards 2026 ont eu lieu ce weekend et on en profite pour faire le point sur la liste des gagnants, avec Cardi B, Clipse, Kendrick, Kehlani, et bien d'autres encore.

On est déjà à la moitié de l'année, mais les américains n'en ont toujours pas fini avec leurs cérémonies de récompenses, à croire qu'ils adorent ça : le 28 juin, au Peacock Theater de Los Angeles, avait lieu l'édition 2026 des BET Awards. Un évènement capital pour la culture noire américaine, puisqu'il a été créé au début des années 2000 par la chaîne BET, qui s'adresse principalement à un public afro-américain. Depuis, l'évènement est devenu incontournable, notamment pour les fans de rap, et cette année encore, les amoureux de la musique auront été servis : on va faire le point sur les gagnants.

Au total, 24 catégories dans la cérémonie, et la plupart d'entre elles concernent la musique. Mais pas toutes : on a par exemple Druski, qui a été honoré d'un "Pulse Award", Teyana Taylor qui a été récompensée pour ses goûts en matière de mode (Fashion Vanguard Award) mais aussi pour son acting (Best Actress) et ses talents de réalisatrice de clips (Video Director of The Year), Jalen Brunson, star des Knicks, pour son année NBA exceptionnelle, tout comme la basketteuse A'ja Wilson. Michael B. Jordan a lui aussi eu droit à l'Award du meilleur acteur, et enfin, "Sinners" a eu droit à l'Award du meilleur film.

Maintenant qu'on a fait le tour des catégories hors musique, place au plat principal. C'est The Clipse, avec "Let God Sort'Em Out", qui remporte l'album de l'année. Pour ce qui est du clip de l'année, c'est "Folded", de Kehlani, qui a été récompensé. Kendrick Lamar a lui aussi eu droit à son award, celui du meilleur featuring avec The Clipse sur "Chains & Whips". L'award du meilleur artiste masculin de RnB a été décerné à Leon Thomas III, et à Kehlani pour la version féminine. Concernant le hip-hop, c'est Cardi B la meilleure artiste hip-hop féminine, et Kendrick Lamar désigné meilleur artiste hip-hop masculin.

Ce sont les Clipse qui ont été désignés meilleur groupe de l'année, ce qui semble plutôt justifié, meêm si on aurait aussi aimé voir Max B et French Montana, qui étaient d'ailleurs parmi les nominés.

Album of the Year : Let God Sort Em Out — Clipse

Best Female R&B/Pop Artist : Kehlani

Best Male R&B/Pop Artist : Leon Thomas

Best Female Hip Hop Artist : Cardi B

Best Male Hip Hop Artist : Kendrick Lamar

Best Group : Clipse

Best Collaboration : “Chains & Whips” — Clipse & Kendrick Lamar

Best New Artist : Olivia Dean

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award : “Headphones” — Lecrae, Killer Mike & T.I.

BET Her : “girl, get up.” — Doechii feat. SZA

Viewers’ Choice : “Burning Blue” — Mariah the Scientist

Video of the Year : “Folded” — Kehlani

Video Director of the Year : Teyana “Spike-Tey” Taylor