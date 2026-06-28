Ces derniers jours, Rick Ross s'est retrouvé au cœur des discussions après avoir été photographié dans un aéroport alors qu'il s'apprêtait à voyager sur un vol commercial. Une situation qui a rapidement alimenté les blagues sur les réseaux sociaux, notamment de la part de certains fans de Drake.

Rick Ross préfère en rire

Après la diffusion des images devenues virales, de nombreux internautes ont remis en question le train de vie affiché par le rappeur depuis des années. Certains de ses détracteurs se sont empressés d'y voir un signe de difficultés financières, tandis que d'autres se sont simplement amusés de la situation.

Plutôt que de répondre avec sérieux, Rick Ross a décidé de jouer le jeu. Sur les réseaux sociaux, il a publié plusieurs vidéos humoristiques dans lesquelles il plaisante sur le fait de devoir faire ses courses chez Costco ou passer chez AutoZone en toute discrétion. Une manière de montrer qu'il ne prend pas les critiques trop à cœur.

Une fortune toujours impressionnante

Parallèlement à cette séquence devenue virale, une interview accordée à Omar Elattar a également refait surface sur Internet. Durant cet échange, le rappeur est revenu sur plusieurs de ses investissements et notamment sur sa spectaculaire acquisition immobilière à Miami.

Rick Ross y explique avoir acheté sa résidence située sur la célèbre île privée de Star Island pour 35 millions de dollars. Après l'acquisition, il aurait investi près de 15 millions supplémentaires dans différents travaux et rénovations afin de transformer la propriété selon ses envies.

Une maison dont la valeur a explosé

Selon les estimations avancées par le rappeur, l'investissement total de 50 millions de dollars aurait largement porté ses fruits. Ross affirme aujourd'hui que la propriété atteindrait une valeur d'environ 97 millions de dollars sur le marché. Une plus-value impressionnante qui lui permet de répondre indirectement à ceux qui s'interrogent sur sa situation financière.

Située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Miami, cette demeure fait partie des propriétés les plus prestigieuses du portefeuille immobilier du rappeur. Star Island accueille notamment plusieurs célébrités et personnalités fortunées, faisant de ce secteur l'un des plus convoités de Floride.

Le boss continue d'alimenter les conversations

Si son passage dans un avion de ligne a généré de nombreuses réactions, Rick Ross semble surtout vouloir montrer qu'il garde le contrôle du récit. Entre autodérision et démonstration de réussite financière, le rappeur continue de cultiver son image de businessman prospère.

Et à en croire les chiffres qu'il avance concernant sa propriété de Star Island, Rozay n'a visiblement aucune intention de ralentir ses investissements de sitôt.