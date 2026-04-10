Gucci Mane répond à l'affaire Pooh Shiesty avec un diss track, "Crash Dummy"

Après l'affaire très médiatisée du kidnapping effectué par Pooh Shiesty sur le chef de son label, Gucci Mane, ce dernier a décidé de répondre avec un diss track bien salé.

On a eu pas mal d'actualités assez chaudes cette semaine concernant le rap US, à commencer par la fusillade dont Offset a été victime à la sortie d'un hôtel. Une affaire dans laquelle Lil Tjay semble être impliqué, d'une manière ou d'une autre. Mais aussi le kidnapping de Gucci Mane, effectué par son ancien protégé, Pooh Shiesty, sur fond de problèmes de contrat sur le label 1017 Records. Alors que Pooh et de nombreux complices, dont son père, ont été arrêtés par le FBI, Guwop a décidé de répondre à tout ça avec un diss track, "Crash Dummy".

On pouvait s'y attendre : on peut difficilement s'attaquer à Gucci Mane sans qu'il réponde d'une manière ou d'une autre. Alors que le rappeur d'Atlanta était soupçonné d'avoir coopéré avec les autorités pour faire enfermer son ancien protégé Pooh Shiesty, après le kidnapping effectué par ce dernier, il ne pouvait pas rester silencieux. Avec son diss track, Guwop allume son artiste, en rejetant les allégation de coopération avec la justice, mais surtout, en lui rappelant que sa carrière lui "appartient" toujours à l'heure actuelle :

Tell the truth, you went out like a real crash dummy / And after all that, boy, you still signed to me

Dans la suite du morceau, Gucci Mane insulte aussi Big 30, impliqué dans l'affaire, en le traitant de junkie, pointe le manque de loyauté de Pooh Shiesty, bref, il l'allume. Mais malgré ce diss track, les allégations qui traitent Gucci de balance ne vont pas s'effacer, puisque le FBI a officiellement déclaré qu'il avait bien fait une déposition dans cette affaire. On rsique d'entendre parler de tout ça pendant encore longtemps. Décidément, entre Gunna, Young Thug, et maintenant Gucci Mane, les masques tombent : tout le monde joue au gangster dans le rap game, mais personne ne sait tenir sa langue...