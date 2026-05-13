Booba allume Kaaris après l'annonce de sa mixtape : "pourquoi tu te fais du mal comme ça?"

Alors que Kaaris vient d'annoncer officiellement la sortie prochaine de sa mixtape "Byakugan", Booba, son grand rival s'est évidemment empressé de le clasher en ressortant tous ses dossiers.

C'est la grosse bagarre en ce moment dans le rap français, pour savoir qui sortira le plus gros projet avant l'été. Et à ce petit jeu-là, on connait deux stars qui ne devraient pas tarder à s'affronter dans les charts : Booba, qui devait normalement sortir "Blanco Nemesis" pendant la première moitié 2026, mais aussi Kaaris, qui vient d'annoncer "Byakugan" pour le 12 juin prochain. Comme on pouvait s'en douter, le Duc n'allait pas laisser le Dozo tranquille bien longtemps, et il a profité de cette annonce pour allumer Kaaris violemment sur les réseaux, en ressortant tous les dossiers.

Kaaris vient de poster une nouvelle vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle on le voit rapper quelques mesures d'un titre qui pourrait bien être "Byakugan", le morceau éponyme de la mixtape. Et c'est à cette vidéo que Booba a choisi de réagir en insultant Kaaris assez fort dans une vidéo plutôt longue :

Tu vas arrêter d'te mentir à toi-même un petit peu ? Pourquoi tu te fais du mal comme ça ? T'as presque 50 balais comme moi, tu fais des showcases à la campagne, j'sais même pas combien... T'as dû baisser, j'sais même pas si tu prends 10k sale clochard. Tu fais des films de série C, voire de série D. T'as abandonné ta fille de 3 ans, trahi la mère de cette fille, tu les as abandonnées, tu es poursuivi pour abandon de famille, t'as déménagé dans un autre pays, sale clochard. T'as refait un enfant à une tchoin tchoin tchoin, et tu nous fais le gangster en carton devant le Viano.

Un peu plus tard dans la vidéo, une fois que le chat de Booba s'est tiré, le Duc reprend les attaques un peu plus sérieusement :

Et là on dirait carrément une copie de Kalash Criminel. Là tu nous as fait du Kalash Criminel.

Ici, on ne trouve pas trop que ça ressemble à du Crimi, mais après tout, c'est Booba le DA, on le laisse faire sa propre analyse il a probablement ses raisons. Les attaques sont à nouveau redevenus très personnelles assez rapidement, on verra si Kaaris décide de répondre, et s'il le fait sur le même registre, en mentionnant Paty et les enfants lui aussi. Ce qui est sûr c'est que cela fait assez longtemps que le Dozo a arrêté de répondre aux attaques de Kopp, mais celle-ci pourrait bien le forcer à réagir avec son côté personnel et très insultant !