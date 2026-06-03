Niska : il annonce un deuxième concert au Stade de France, Kaaris est invité !

Après avoir rempli son premier concert au Stade de France en quelques heures, Niska a fait l'annonce d'une deuxième date dans l'enceinte mythique, et cette fois, il pourrait bien être accompagné par Kaaris !

Maintenant que des tauliers comme Booba, Ninho ou Jul ont ouvert les portes, le Stade de France est devenue la résidence préférée des gros rappeurs français, ceux qui vendent beaucoup et sont capables de rassembler 80 000 personnes le même soir au même endroit pour une soirée de fou. Du coup, les annonces de concerts dans le stade mythique se multiplient depuis quelques mois et cette semaine, c'est Niska qui a frappé fort en annonçant une première date le 10 avril 2027. Une date apparemment remplie en quelques heures, du coup, le Charo vient d'en annoncer une deuxième, et Kaaris pourrait y être !

Niska n'a mis que 5 heures environ pour remplir le premier Stade de France de sa carrière. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'étaient seulement les préventes, qui ont eu lieu le mardi 2 juin à partir de midi. Il a donc vendu 80 000 billets en prévente, tout simplement incroyable. Du coup, le rappeur d'Evry en a profité pour annoncer un deuxième concert au Stade de France, qui aura lieu le lendemain du premier, le 11 avril 2027.

Et il y a une autre nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de rap français : il pourrait bien y avoir plusieurs invités surprise lors des deux concerts de Niska au Stade de France. En effet, Kaaris a reposté l'annonce en story en félicitant le Charo, qui lui a répondu : "Tu viens faire 'Zoo' ou????". Kaaris qui fait "Zoo" au Stade de France avec Niska qui fait les bacs, ça mettrait une ambiance de fou, car on a pu le voir pendant le Eleven All Stars : "Zoo" en live dans un Stade, c'est le feu. Gradur pourrait lui aussi être de la partie. Concernant cette deuxième date, la billetterie ouvre le jeudi 4 juin à partir de midi, soyez vifs !