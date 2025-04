Kodak Black en bonne compagnie dans "Cater 2 U"

Sacré Kodak, il se met bien !

On a tendance à l'oublier avec toutes ses frasques, ses allers-retours en prison et ses déclarations étranges, mais Kodak Black est à la base un des meilleurs rappeurs de sa génération. Et ile le prouve régulièrement, notamment ces derniers jours avec al sortie de son dernier clip en date, "Cater 2 U". Un titre qui devrait rappeler de bons souvenirs aux fans des Destiny's Child. Dans le clip, le rappeur de Floride apparaît en bonne compagnie, celle d'une belle go bien chargée, dans un cadre assez paradisiaque, bref, la belle vie !