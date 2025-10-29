Kodak Black rappe en caleçon en plein concert, il inquiète tout le monde

C'était un des meilleurs rappeurs de sa génération, de très loin, mais Kodak Black semble être en train de perdre la tête une nouvelle fois.

On va faire un petit saut dans le temps, direction l'année 2016. L'année où XXL sort un des meilleurs freestyle cypher de son histoire, avec 21 Savage, Denzel Curry, 21 Savage et surtout, Kodak Black. A l'époque, il était un des meilleurs rappeurs du moment, il a réussi à donner une vraie âme au mumble rap, et à sortir des morceaux de fous. Sauf que depuis quelques temps, le comportement du rappeur est de plus en plus inquiétant et cette semaine, il a même rappé sur scène en sous-vêtements...

Cela fait plusieurs mois que les agissements de Kodak Black sont de plus en plus étrange, il a même essuyé ses crottes de nez sur une femme cet été. Mais lors d'un récent concert au Texas, il a encore franchi un cap dans le n'importe quoi. Le rappeur est monté sur scène et a performé plusieurs morceaux en caleçon. On ne sait pas si c'est juste un coup de provoc' pour faire le buzz, ou s'il était encore sous drogue une fois de plus.

Kodak Black wears only boxers on stage during his show in Texas!! 🩲😭



pic.twitter.com/fBm6IsclX6 — My Mixtapez (@mymixtapez) October 27, 2025

Car depuis sa dernière sortie de prison, Kodak Black est vraiment revenu "changé" par rapport à avant, il semble s'enfoncer de plus en plus dans ses démons, lui qui aurait été victime de violences pendant sa détention. S'il reste un incroyable rappeurs, ses frasques, comme le fait qu'il avale des pilules en plein live, ou qu'il ait été aperçu assis torse nu au milieu de la route en train de manger du poulet, avec un air qui donne l'impression qu'il était possédé par un jnoun, commencent à vraiment inquiéter les fans...