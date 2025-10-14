Zed reste "Loyal" quoi qu'il en coûte

Zed reste "Loyal" quoi qu'il en coûte

Le rappeur du 13 Block nous livre encore un très bon morceau,

On attendait avec impatience le retour de Zed, qui reste un des véritables tauliers de la trap de Sevran. D'autant plus qu'il nous avait fait kiffer avec son freestyle chez On The Radar, et justement. On ne savait pas d'où venaient ses couplets, et désormais on sait, puisqu'il vient de sortir le clip de son nouveau morceau, "Loyal". Un titre trap bien kické, avec ce flow de Zed si particulier et vraiment efficace. Le tout est appuyé par un clip, avec des séquences tournées aux Etats-Unis, on a même quelques séquences extraites de sa session sur "On the Radar". Comme toujours avec Zed, c'est carré, aussi bien musicalement que dans le flow, bref, on valide fort ! Et vous ?

Tags :
rap-fr nouveaute clip 13-block sortie zed loyal
