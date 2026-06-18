Booba trolle Kaaris après le succès de "Byakugan" : "il fait le Narcos de Sinaloa"

On se doutait bien que Booba n'allait pas laisser Kaaris sortir son projet tranquillement sans rien dire, et après le succès de "Byakugan", Kopp a décidé d'allumer son rival pour maintenir le rapport de force.

On a assisté à un mois de juin assez intéressant dans le rap français avec deux têtes d'affiche, on peut même dire deux légendes du game, qui ont sorti leur projet à quelques jours d'écart. D'un côté, Booba et son "Blanco Nemesis", teasé depuis longtemps, sorti à la fin du mois de mai et de l'autre, Kaaris et sa mixtape "Byakugan", publiée le 12 juin. Forcément, les fans des deux artistes ont surveillé les chiffres des deux projets, et pour le moment, c'est le Dozo qui semble le mieux s'en sortir. Mais Kopp n'a pas dit son dernier mot et semble bien décidé à troller son rival.

Car effectivement, pour l'instant, Kaaris reste devant au compteur. En midweek, il avait écoulé 6 182 exemplaires au total, et même en ne prenant en compte que le streaming, il reste devant Booba d'environ 200 copies. Forcément, on se doute que ça ne plait pas trop au Duc, même s'il doit probablement s'en foutre un peu. Mais il s'y intéresse suffisamment pour avoir quand même envie d'allumer le Dozo, avec une story Instagram sur laquelle on peut lire :

Quand tu entends que ton fils qui a 46 ans et qui rappe comme s'il en avait 20, faire le Narcos de Sinaloa alors qu'il est poursuivi pour abandon de famille tu ne peux que rire.

Le clash est vraiment léger en terme de niveau, on a été habitués à largement mieux de la part de Booba ces dernières années, mais on imagine qu'on va devoir se contenter de ça désormais... Et c'est vraiment étrange d'entendre une légende comme lui allumer le gangsta rap exagéré de Kaaris alors qu'il était le premier à adopter cette posture au milieu des années 2000, allant même jusqu'à appeler un de ses albums "0.9". On dirait qu'il n'a plus tant d'inspiration, dommage, il avait pourtant l'occasion de frapper fort avec son rival qui se retrouve au cœur de l'actualité. On espère que l'inspi lui reviendra pour la partie 2 de "Blanco Nemesis".