Kaaris : démarrage solide pour son projet "Byakugan"

Trois jours après la sortie de son projet "Byakugan", on peut désormais tirer u premier bilan de cette nouvelle mixtape de Kaaris dont tout le monde parle dans le rap français.

Deux des plus gros rappeurs français du game ont décidé de nous livrer un projet juste avant l'été, et forcément, c'est suffisant pour relancer la guerre des chiffres dans le rap FR. D'un côté, on a Booba, et ses 30 ans de carrière, sa mainmise sur le game, ses nombreux clashs, et son dernier projet en date "Blanco Nemesis" dont les chiffres ont été un peu décevants pour un taulier (pour la première fois de sa carrière). Et de l'autre, Kaaris, qui a surpris tout le monde par sa violence sur sa mixtape "Byakugan", dont on a les chiffres midweek !

Des chiffres plutôt corrects pour une mixtape ne contenant quasiment aucun single format radio ou TikTok. Pas de quoi devenir viral auprès des collégiens, mais en même temps, ce n'est pas à eux qu'était destinée la mixtape "Byakugan" : plutôt aux amateurs de kickage et de textes bien sales. Visiblement le projet a touché sa cible puisqu'hier, Kaaris avait écoulé 6 182 exemplaires en 3 jours d'exploitation. Dans le détail, on trouve 3 335 ventes en streaming, et 2 782 ventes en physique. Au niveau du streaming, ça se joue à rien avec son rival Booba, qui avait écoulé 3 103 exemplaires de "Blanco Nemesis" en 3 jours, mais a décidé de ne pas sortir de physique pour le moment.

On ne peut pas parler de démarrage tonitruant pour le projet de Kaaris, mais il s'agit quand même de chiffres solides, qui peuvent faire espérer un score au dessus de 10k en première semaine. Ce qui, pour un projet 100% rap orienté kickage, est une vraie performance, encore plus pour un rappeur de 46 ans qui n'est plus au top de sa hype. Cependant, lorsqu'on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, les auditeurs semblent en général très satisfaits du projet du Big Riska, et c'est bine là l'essentiel : satisfaire son public. On se donne rendez-vous en fin de semaine pour les prochain chiffres.