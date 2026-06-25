Booba tente de clasher Orelsan, il se fait terminer par ses followers

Après le succès en demi-teinte de son album "Blanco Nemesis", on dirait bien que même dans les clashs, Booba est en train de chuter...

Il a littéralement régné sur le rap français pendant plus de 20 ans, de "Temps Mort" jusqu'à "Ultra" plus ou moins. A base de morceaux classiques, de singles devenus des "bangers", et de clashs dont certaines carrières ont eu du mal à se remettre. Mais depuis quelques semaines, on dirait bien que la hiérarchie est en train de changer dans le rap français : après les chiffres moyens de "Blanco Nemesis" (attention, on ne parle pas d'échec, on en reste loin), on dirait bien que Booba est en train de perdre la main dans le clash, la preuve avec Orelsan.

Cela faisait un moment que Kopp n'avait attaqué personne, et surtout pas Orelsan, qui s'est quand même tenu globalement éloigné de la compétition dans le "rap" depuis plusieurs années : il ne fait d'ailleurs presque plus de rap. Sauf que l'artiste de Caen a décidé d'organiser un cypher où on le retrouve entouré de rappeuses, pour les mettre en avant. Ça s'appelle le "Boss Cypher",et plusieurs extraits ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux (le bail doit être très bien référencé par l'algorithme Instagram). C'est visiblement arrivé jusqu'aux oreilles de Booba, qui ne semble pas trop avoir aimé l'expérience. Après avoir affiché plusieurs extraits en story, pour les clasher, il est même allé un peu plus loin.

Il a posté un montage vidéo où on retrouve Orelsan entouré de Leys, Juste Shani, Surprise, 32 et Mandyspie, les participantes du "Boss Cypher", en train de rapper "Sale Pute", un morceau qui lui avait valu les foudres de certaines associations féministes à l'époque de sa sortie il y a 20 ans. En légende, on peut lire "Le wokisme revisiteeyyy c'est fort", suivi du hashtag "blackprivilège". Pourquoi pas, l'attaque se comprend, il fait une réf à un ancien son d'Orelsan qui est bien en décalage avec les valeurs prônées par le rappeur de Caen aujourd'hui. Ça joue, comme on le dirait pour un match de foot après un tacle sévère.

Sauf que contrairement à d'habitude, Booba se fait littéralement terminé par ses followers sur Instagram. Par des attaques qui sont, en plus, assez violentes : "Chaque couplet du cypher est bien meilleur que Blanco Nemesis", peut-on lire, ou encore "On en parle des stats de la fuite en avant comparé à ton nemesis ?", et même "Justement la boucle est bouclée, lui au moins il a évolué et il sait toujours rapper". Des messages tous écrits dans un orthographe très approximatif, mais qui montrent clairement que la roue est en train de tourner du côté de Kopp : il ne fait plus du tout autant l'unanimité qu'auparavant.

S'il ne frappe pas un grand coup avec la deuxième partie de son album "Blanco Nemesis", il pourrait perdre son trône, ce qui serait une première dans l'histoire du rap français, qu'il a dominé pendant plus de deux décennies.