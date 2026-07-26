The Game et YG se sont affrontés en Verzuz : bouteille cul-sec, grand spectacle, et victoire écrasante

Par Remi N

YG et The Game se sont affrontés en battle lors d'un Verzuz qui a réservé de belles surprises, avec pas mal de spectacle et de bons morceaux.

Le très attendu Verzuz entre YG et The Game a tenu toutes ses promesses. Organisé dans les studios Apple Music à Los Angeles, le duel baptisé "Compton Forever" a réuni deux figures majeures du rap de Compton. À l'issue de la soirée, les fans ont largement désigné YG vainqueur avec un score de 19 votes contre 3.

Travis Barker et une entrée remarquée de The Game

The Game a lancé les hostilités en invitant Travis Barker, le batteur de Blink-182, pour interpréter en live la partie batterie de "Dope Boys", extrait de son album LAX. Une apparition qui a immédiatement électrisé le public.

Le rappeur a également marqué les esprits en buvant presque une bouteille entière de Don Julio avant de la briser au sol dans un geste de célébration.

YG fait parler ses classiques

Malgré le riche catalogue de The Game, c'est YG qui a pris l'ascendant grâce à ses nombreux classiques produits par DJ Mustard, particulièrement efficaces dans l'ambiance du format Verzuz.

Quelques heures avant leur affrontement, les deux artistes avaient dévoilé "Red People", un morceau inédit produit par Swizz Beatz et Timbaland. Sur une production puissante, ils rendent hommage à Compton tout en évoquant leurs racines communes.

Une journée sous tension pour YG

Avant de monter sur scène, YG avait été au cœur d'une intervention menée par une équipe du SWAT et la California Highway Patrol (CHP) dans une propriété commerciale lui étant liée. Cette opération s'inscrivait dans l'enquête toujours ouverte sur le meurtre de Drakeo the Ruler, survenu en 2021.

Les autorités ont toutefois confirmé que le rappeur n'a pas été arrêté, qu'il n'est ni suspect ni personne d'intérêt dans cette affaire. Il a ainsi pu participer normalement au Verzuz.

Une victoire nette pour YG

Malgré une prestation solide de The Game, l'énergie de YG et l'impact de ses plus grands morceaux ont fait la différence. Plébiscité par le public, le rappeur de Compton s'offre une victoire écrasante dans ce Verzuz, confirmant une nouvelle fois son efficacité lorsqu'il s'agit de faire vibrer une salle.