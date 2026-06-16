YG, JID et Ab-Soul nous livrent une masterclass avec "Insecure"

Entre le casting incroyable, l'ambiance très classe du morceau, et le clip hyper stylé, YG, JID et Ab-Soul peuvent être fiers de leur travail sur "Insecure".

Plus que quelques jours avant de découvrir le tout nouveau projet de YG, "The Gentlemen's Club". UN album qui s'annonce très intéressant, car YG continue sa métamorphose en rappeur beaucoup plus mature. Connu pour être membre de gang et très orienté rue, il a largement élargi sa palette ces dernières années, et on le retrouve en compagnie de JID et Ab-Soul pour une véritable masterclass de maturité, "Insecure", extrait de son album à venir. Un morceau dans lequel les rappeurs se livrent à propos de leurs peurs, avec des sujets très personnels, comme YG qui confie prendre des "dick pills" quand il va voir les stripteaseuses, pour être sûr de tenir plus longtemps, lui qui a peur de cracher trop vite. JID enchaîne, en parlant de comment ses "échecs" dans le rap l'ont fait douter de ses skills, quand Ab-Soul, lui, nous parle de sa maladie et de comment elle a affecté son enfance, le rendant craintif sur ses rapports avec les meufs. Le tout, sur une très belle prod un peu old school, bref, du très bon taff !