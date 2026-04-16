Triangle des Bermudes et Aya Nakamura s'en "Balek"

Triangle des Bermudes et Aya Nakamura viennent probablement de signer un des tubes de l'été avec leur nouveau morceau, "Balek".

Les beaux jours sont de retour et les artistes vont recommencer à sortir du bois pour tenter de signer le futur tube de l'été. Et à ce petit jeu, c'est Triangle des Bermudes qui s'en sort bien. Après avoir sorti leur album "404" le 3 avril dernier, ils continuent d'envoyer de la force au projet en proposant cette fois le clip de "Balek", en featuring avec Aya Nakamura, extrait de l'album. Un single qui a tous les attributs d'un futur tube de l'été, avec une instru afro très, très efficace, un refrain simple et catchy, un peu d'egotrip et d'insolence de la part de la Queen Aya, et des couplets qui parlent d'un amour complié. On risque d'entendre encore pas mal Triangle des Bermudes pendant l'été 2026 !