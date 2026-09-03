Tiakola dévoile la tracklist de "WpointM"

Par Benoît GABILLY

Tiakola lève le voile sur la tracklist de son nouvel album « WpointM », attendu le 25 septembre. Dix-sept morceaux sont annoncés, dont six collaborations encore tenues secrètes.

Quatre ans après "Mélo", Tiakola prépare son retour avec un deuxième album studio solo. Baptisé "WpointM", le projet comptera 17 titres et reprend notamment les morceaux "Savage" et "Mélo Décalé", déjà dévoilés par l'artiste.

La tracklist comprend également "Les misérables", "Mode de vie", "Bottega", "Cœur de Pirate", "La Vie D’un Homme" ou encore "Mission". Le morceau qui donne son nom à l'album apparaît en dixième position.

Six featurings encore mystérieux

C'est surtout du côté des collaborations que Tiakola entretient le suspense. Six featurings sont annoncés, mais leurs identités n'ont pas encore été dévoilées. De quoi laisser une dernière inconnue importante avant la sortie du disque.

"WpointM" fait directement référence à l'identité de l'artiste, de son vrai nom William Mundala. Un choix plus personnel pour celui qui s'est imposé ces dernières années parmi les figures majeures de la scène rap et mélodique française.

Quatre ans après "Mélo"

Ce nouvel album marque surtout le retour de Tiakola au format album solo, quatre ans après "Mélo", sorti en 2022 et depuis certifié disque de diamant. Entre-temps, le chanteur et rappeur n'est pas resté silencieux, avec notamment "La Mélo est Gangx" aux côtés de Gazo, l'EP "X" et le projet collectif "BDLM Vol. 1".

La campagne autour de "WpointM" est déjà bien lancée. "Mélo Décalé", quatrième titre de l'album, a notamment été dévoilé en juin et a depuis décroché une certification single d'or.

Le reste du casting de "WpointM" devrait désormais concentrer l'attention à l'approche du 25 septembre, date annoncée pour la sortie du projet.