Rentre dans le cercle : la belgique en feu avec Scylla, Fresh,...

Rentre dans le Cercle vient de nous offrir un voyage de fou en Belgique, avec des prestations de très haut niveau et un casting bien prestigieux.

Il a clairement été un des acteurs principaux du rap français sur l'année 2026, sans sortir aucun morceau pourtant : on parle évidemment de Fianso, qui a foutu le feu au game avec le retour de son concept culte, "Rentre dans le Cercle", pour une saison 4 qui est peut-être la meilleure de l'histoire de l'émission. Car elle mélange, dans chaque épisode, l'ancienne et la nouvelle génération, touchant ainsi un public rap très large, et c'est ça qu'on aime. Cette fois, l'émission s'envole en Belgique, pour un Cercle de qualité avec de très grosses prestations.

On croyait pourtant que la saison 4 était terminée et en effet, elle l'était. Mais l'émission "Rentre dans le Cercle", elle, continue mais cette fois, ça se passe en Belgique, où il y aura visiblement plusieurs épisodes (puisque celui-ci est intitulé "Rentre dans le cercle Belgique épisode 1"). Fianso semble donc vouloir également mettre la lumière sur la scène belge, qui est très fournie et très qualitative et mérite qu'on la mette en avant. Cette fois, le programme change un peu son organisation, puisqu'on ne présente pas tout le monde avant de se mettre à kicker, et c'est Scylla qui ouvre les hostilités, avec la puissance d'écriture et la maîtrise qu'on lui connait au niveau des placements. Très, très grosse perf de la part de l'ancien, toujours aussi chaud, avec ce changement de flow en fin de couplet.

C'est ensuite un autre gros morceau de la scène belge, monsieur Convok, actif depuis quasiment les débuts du rap en Belgique, qui vient lui aussi mettre son grain de sel sur une instru bien trap pas évidente, et il envoie punchline sur punchline, avec un texte bien engagé qui pue la street, bravo à lui. On a aussi droit à un invité surprise avec Sky, le rappeur de Molenbeek qui vient présenter le Cercle aux côtés de Fianso, dans le bon timing pour lancer la performance de Fresh, anciennement Fresh la Peufra. Le premier gagnant de "Nouvelle Ecole" est venu pour annoncer son nouvel album, mais aussi pour lâcher une très grosse perf, bien backé par son équipe.

C'est ensuite au tour d'Amin de tuer ça avec un freestyle très technique, un flow très rapide. Grosse prise de risques de faire ça en freestyle, devant d'autres collègues rappeurs, mais c'est un sans faute et si on en croit les commentaires on dirait bien qu'il a convaincu le public ! On a ensuite droit à une performance de Yasmine, qui est venue pleine d'énergie et avec beaucoup de flex, avant de laisser la place à ZV du 17 dont on aime beaucoup le mood. Sur une prod old school, le petit jeune nous dégage un truc qui pourrait s'apparenter à du Mister You ou du Lacrim dans l'ambiance, forcément, on valide. Et c'est WZ qui vient clôturer la session de fort belle manière avec une énergie sombre et une grosse maîtrise.

Bref, on est content qu'il ne s'agisse que de l'épisode 1, car ça veut dire qu'il y en aura d'autres, et on a déjà hâte de voir la suite, car vu le niveau de cette session, on n'ose pas imaginer ce qui va se passer après.