« Courage à tous ceux qui se battent chaque jour contre leurs démons » : Gradur s’adressait ainsi à sa communauté le 12 septembre. — Photo : Insta Gradur

Plus de 600 personnes ont participé dimanche 20 septembre à une course de cinq kilomètres dans le bois de Vincennes aux côtés de Gradur. Le rappeur de 35 ans développe depuis cet été son "Sheguey running club", qui associe sport et communauté de fans.

Gradur troque désormais régulièrement la scène contre les chaussures de running. Dimanche 20 septembre, le rappeur a réuni plus de 600 personnes dans le bois de Vincennes, à Paris, pour une course à pied de cinq kilomètres.

Baptisé "Sheguey running club", en référence au surnom donné par l’artiste à sa communauté, le projet avait déjà donné lieu à un premier rendez-vous avec ses fans à Montpellier le 9 août.

Cette initiative intervient alors que Gradur prépare son prochain grand concert, programmé le 18 octobre à l’Accor Arena de Paris.

Le sport après l’arrêt de l’alcool

Au-delà de la promotion de son concert, le running occupe désormais une place importante dans la vie de Wanani Gradi-Mariadi, de son vrai nom.

Dans une publication diffusée le 12 septembre sur Instagram, l’artiste expliquait ne plus consommer d’alcool depuis quatre ans. Il racontait avoir remplacé d’anciennes conduites addictives par la pratique sportive, et notamment la course à pied.

"Courage à tous ceux qui se battent chaque jour contre leurs démons, pour être une meilleure version d’eux-mêmes", écrivait-il à l’attention de sa communauté.

Des courses accessibles à ses fans

Le Sheguey running club conserve également un lien étroit avec l’univers musical de Gradur, révélé auprès du grand public en 2014 avec le morceau Traction.

Lors de ces rendez-vous, l’objectif n’est pas la performance. Le rappeur et ses fans adoptent une allure modérée afin de rendre les courses accessibles au plus grand nombre.

Après Montpellier puis Paris et ses quelque 600 participants, reste à savoir si le Sheguey running club continuera à organiser des rendez-vous au-delà du concert de Gradur à l’Accor Arena le 18 octobre.