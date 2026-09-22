La Fève dévoile son morceau "Rien d'exceptionnel" chez COLORS

La Fève est en feu en ce moment, et il est passé chez COLORS pour présenter un nouveau single, probablement issu de son prochain album "Finis-les" qui doit sortir dans les semaines à venir.

Il est l'un des artistes dont la cote ne faiblit jamais depuis qu'il a "pété" : La Fève est un peu le rappeur adoré par tous les puristes, car il coche un peu toutes les cases. Il est talentueux, mais surtout, il est rare, ne fait pas trop de communication, et ça permet à ceux qui l'écoutent de se distinguer de la masse des auditeurs de rap "commercial". Mais le rappeur a décidé de passer la vitesse supérieure en annonçant le premier véritable album de sa carrière, et cette fois, il est même passé chez COLORS !

Un passage chez COLORS, c'est logique pour La Fève, qui soigne toujours chacune de ses apparitions notamment en clip, mais aussi sur scène. On sent que l'esthétique lui importe au moins autant que le côté musical, et on le voit encore à l'outfit choisi pour ce freestyle sur la chaîne allemande : tout en noir, des cheveux jusqu'aux pieds, mis à part la montre dorée au poignet gauche. Sur un fond légèrement rose, le rappeur du 94 nous surprend avec un morceau qui parle d'une relation homme/femme entre un ghetto youth et une baddy, sur une instru plutôt douce.

Le morceau comporte plusieurs ingrédients qui en feraient un bon single, à voir comment sa fanbase va se comporter lors de la sortie officielle. On le rappelle, La Fève prépare en ce moment la sortie de son album "Finis-les", dont les précommandes ont été lancées même si on n'a pas encore de date de sortie officielle.