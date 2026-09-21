Une mystérieuse trend basée sur la performance de Quavo et Takeoff chez COLORS fait actuellement le tour du web : De Villepin, Chirac, Walter White, Lamine Yamal, aucune célébrité n'est épargnée.

Les réseaux sociaux existent depuis des années, mais ils gardent encore bien des mystères. Et l'un des mystères les plus difficiles à percer est le suivant : comment faire pour que quelque chose devienne une trend ? Ici, on n'a pas de réponse, mais depuis plusieurs jours, on voit une épidémie de détournements de la performance de Quavo et Takeoff sur "Hotel Lobby", chez COLORS, fleurir sur TikTok et Instagram. Au point que le morceau recommence à être streamé, mais surtout, que toutes les célébrités aient droit à leur détournement/parodie de la scène.

Pourtant, ça fait un moment que la performance a été publiée, puisque la vidéo sur la chaîne COLORS dont les détournements sont tirés date de juin 2022. Alors, que s'est il passé depuis ? C'est bien simple : l'intelligence artificielle est désormais omniprésente, et un outil très simple vous permet désormais de créer votre propre vidéo COLORS (ou dans la même DA, pour être exact), en changeant les protagonistes. Vous pouvez donc le faire avec des membres de votre famille, mais aussi avec des célébrités. Et c'est comme ça qu'on retrouve même des politiciens, à l'image des groupe qui gèrent la communication de Dominique de Villepin, tenter de surfer sur la trend, en créant une vidéo IA où Chirac et De Villepin sont en train de flex sur "Hotel Lobby".

Avec cet outil, les montages les plus compliqués deviennent accessibles à tous. Pas sûr que ce soit une bonne chose, notamment en raison de l'impact climatique complètement fou de l'utilisation abusive de l'IA. Mais ça permet tout de même à plein de gens de redécouvrir des moments marquants de la culture rap, comme cette performance des Migos, avec Takeoff qui décèdera quelques mois plus tard.