Migos annonce son retour avec de nouveaux morceaux et une tournée

C'est l'heure de la dernière danse pour Migos, qui prendra fin après ces nouveaux morceaux et cette dernière tournée.

Les Migos pourraient bientôt faire leur grand retour. Quavo vient de confirmer que le célèbre trio d’Atlanta prépare de nouveaux morceaux ainsi qu’une tournée, ravivant l’espoir des fans de revoir le groupe sur scène.

Lors d’une récente interview accordée à DJ Greg Street sur la radio V-103 Atlanta, Quavo a lâché une annonce particulièrement attendue : Migos va revenir avec de la nouvelle musique et devrait repartir en tournée.

"Nous revenons. Nous allons le faire encore une fois", a déclaré le rappeur, avant de confirmer que le retour du groupe était avant tout destiné à ses fans. Une manière pour Quavo de laisser entendre que l’histoire des Migos est loin d’être terminée.

Un retour en hommage à Takeoff

Le retour annoncé par Quavo prend évidemment une dimension particulière depuis la disparition de Takeoff, membre emblématique du groupe décédé en 2022. Au cours de l’interview, Quavo a d’ailleurs ajouté : "Long live the Rocket", en référence au surnom de Takeoff.

Quavo a également promis que le groupe allait « faire les choses correctement », notamment concernant une future tournée. Aucun calendrier précis ni aucune date de concert n’ont toutefois été dévoilés pour le moment.

Cette annonce intervient quelques mois après des signes laissant déjà penser à une possible réunion. En mai, Quavo et Offset avaient partagé des photos prises en studio sur le compte Instagram des Migos, relançant immédiatement les spéculations autour d’un éventuel projet commun. Les clichés montraient les deux rappeurs réunis autour de la musique, avec un message laissant penser qu’ils étaient de nouveau au travail.

Quavo prépare aussi son nouvel album solo

Avant un éventuel retour des Migos, Quavo doit toutefois se concentrer sur sa carrière solo. Le rappeur prépare actuellement "Qrömelife", son troisième album solo, entièrement produit par Pharrell Williams.

Le projet est annoncé pour le 2 octobre 2026. Quavo doit également dévoiler un nouveau single intitulé "Backwards", en collaboration avec T.I. Un clip aurait déjà été tourné.

Si les détails concernant le futur projet des Migos restent encore mystérieux, une chose semble désormais certaine : Quavo veut réunir le groupe pour un nouveau chapitre musical.

Après plusieurs années marquées par les carrières solo et la disparition de Takeoff, le retour de Migos constituerait un événement majeur pour le rap américain. Reste maintenant à savoir si Quavo et Offset confirmeront prochainement les premières informations sur la nouvelle musique et la tournée annoncées.