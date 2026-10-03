Rick Ross a été arrêté en Floride après des accusations de violences. Le rappeur nie les faits et ses avocats ont réagi à l’affaire.

Rick Ross arrêté à Miami : les accusations et la défense du rappeur

Rick Ross fait face à des poursuites judiciaires à Miami après s’être rendu aux autorités le 1er octobre 2026. Le rappeur américain est poursuivi pour violences physiques avec strangulation, une accusation de niveau criminel, ainsi que pour coups et blessures au niveau délictuel. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution après son passage devant un juge.

L’affaire concerne une ancienne compagne qui affirme avoir été agressée au domicile de Rick Ross le 28 août. D’après le rapport de police cité par HotNewHipHop, une dispute aurait commencé après une photo publiée sur Instagram et aurait ensuite dégénéré. La femme affirme notamment avoir reçu des coups, avoir été saisie par les vêtements et étranglée, puis projetée contre un mur. Elle aurait également subi une blessure à la lèvre. Ces éléments restent à ce stade des allégations et devront être examinés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Les enquêteurs indiquent avoir recueilli une déclaration sous serment ainsi que des photos datées montrant des blessures présumées. Les autorités auraient également étudié des images de vidéosurveillance liées au domicile de Ross. Le rapport mentionne par ailleurs une publication Instagram du rappeur montrant la personne venue récupérer la plaignante, sans toutefois établir publiquement que celle-ci est bien Jazzma Kendrick, qui avait récemment accusé Ross de violences sur les réseaux sociaux.

Rick Ross told, “I have no idea who you are” by Judge Mindy Glazer. His attorney asked for Ross’ release to “expedited” because he’s a celebrity. @wsvn pic.twitter.com/ZpzDeExosu — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 1, 2026

Rick Ross dément les accusations

Après sa sortie de détention, Rick Ross a publiquement affirmé son innocence. Face aux journalistes puis sur les réseaux sociaux, il a décrit les accusations comme infondées et déclaré vouloir défendre son dossier devant la justice. Il a également affiché une attitude détendue malgré les poursuites en cours.

Ses avocats Steve Sadow et Bradley Horenstein contestent eux aussi les accusations. Dans leur déclaration, ils affirment que leur client est injustement mis en cause et demandent au public de ne pas tirer de conclusions avant que les faits ne soient examinés par la justice. La défense souligne notamment que la plainte aurait été déposée plusieurs semaines après les faits présumés.

L’affaire Rick Ross reste donc en cours. Le rappeur doit comparaître à nouveau devant la justice le 22 octobre 2026. À ce stade, les accusations portées contre lui ne constituent pas une condamnation et la procédure devra déterminer les faits juridiquement établis.