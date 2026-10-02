Booba allume SDM et l'accuse de tricher : "voilà comment ils gonflent leurs chiffres"

Alors que SDM a réussi à sold-out son Stade de France, Booba a décidé d'allumer son ancien poulain à cause de procédés de ventes qu'il n'accepte pas.

Cela fait maintenant quelques années que Booba est parti en guerre contre ceux qu'il appelle les "tricheurs" dans le rap français : les rappeurs qui ont recours à des procédés commerciaux un peu obscurs pour booster leurs chiffres de vente d'albums. Tout ça, dans le but de rendre la compétition plus "réglo". Une situation assez ironique, puisque pendant un temps, c'est lui qui été accusé de triche, notamment par Rohff ou encore Gims. Et cette semaine, Kopp a décidé d'allumer son ancien poulain, SDM, en mettant en lumière un procédé qu'il n'aime pas, en marge de l'ouverture de la billetterie pour le Stade de France.

SDM a beaucoup d'actualités ces derniers jours, puisque pendant son concert à Bercy, il a annoncé la sortie prochaine de son album "In Infinitium", prévue pour le 13 novembre prochain, ainsi qu'un concert au Stade de France en 2027 dont la billetterie ouvrait hier. D'après plusieurs sources, le concert serait apparemment déjà sold out. Qui dit concert au Stade de France, dit aussi merchandising spécialement créé pour l'occasion, et c'est justement là-dessus que Booba a voulu attirer l'attention : un pack propose notamment un t-shirt collector, ainsi qu'une clé USB contenant le futur album d'Ocho, en plus de la place de concert. Il n'en fallait pas plus pour que B2O dégaine l'artillerie :

Voilà comment ils gonflent leurs chiffres de ventes. Ici la clé USB est jumelée au t-shirt et comptera comme un album vendu...

Un procédé qui a soulevé pas mal de questions ces derniers mois, au point que le SNEP a dû tirer la sonnette d'alarme et changer les modes de comptage des ventes, mais on sent que pour Booba, les nouvelles règles ne sont toujours pas assez strictes. Le débat est complexe, puisque d'un côté, si les gens peuvent acheter l'album séparément, et choisissent quand même d'acheter le pack avec t-shirt + clé USB, on voit mal comment ça ne pourrait pas être considéré comme une vente. D'un autre côté, considérer la vente d'une clé USB comme une vente physique, ça peut aussi être sujet à débat.

En tout cas, Booba a l'air bien décidé à ne pas laisser tranquille son ancien poulain !