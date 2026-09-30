Booba répond au clash de Sinik : "il n'y a jamais eu de 'Carton Rouge"

Alors que Sinik a sorti le "Carton Rouge" tant attendu hier soir, Booba a dévoilé sa réponse, qui semble un peu légère et décevante à première vue.

On a eu droit à un retour au rap français des années 2000 l'espace d'un instant, pendant la journée d'hier: Sinik et Booba ont ressuscité leur clash, et le rappeur du 91 a fini par dévoiler le morceau "Carton Rouge", la réponse à Kopp qu'on attendait depuis presque 20 ans. Une réponse qui n'est évidemment pas la même que ce qu'elle aurait été à l'époque, on sent que le morceau est beaucoup plus récent, même si le flow de Mals1 demeure le même. Et B2O a choisi d'y répondre avec ses armes : sur les réseaux sociaux.

"Tu vas rien faire à part des story", avait pourtant lâché Sinik dans son clash. Et on dirait bien qu'il avait anticipé la réponse du Duc, qui a répondu sur ses réseaux sociaux, en story sur son compte Instagram mais aussi avec un poste Twitter, et voici ce que Booba a répondu pour le moment : "Comme je vous le disais il n'avait pas de carton rouge. Il a écrit ça cette nuit à 2h du matin". Pas sûr que ça suffise à calmer les gens qui sont actuellement en train de débattre pour savoir si Sinik l'a éteint ou pas.

.@SinikOfficiel Il n’y a jamais eu de carton rouge. Tu le sais très bien 😎 #lavieenvrai 🏴‍☠️ pic.twitter.com/dRLRtRDzmW — Booba (@Boobaisback) September 29, 2026

Car même si le morceau ne semble évidemment pas être le morceau "Carton Rouge" original, qui avait apparemment été écrit au sommet de la rivalité entre les deux artistes, ça reste un clash. Et répondre à un clash par quelques stories, ça laisse un peu les gens sur leur faim, et ça ne démontre pas grand chose en termes de rap. Même nous, on pensait que Booba avait justement provoqué Sinik depuis plusieurs jours pour le forcer à sortir "Carton Rouge", et l'éteindre par la suite avec un diss track de meilleure qualité préparé en amont.

Mais finalement, rien pour le moment, et on ne peut s'empêcher d'être un peu déçus...