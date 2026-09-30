Drake dévoile la date de sortie de son album "FOMO"

Après avoir sorti un film mystérieux il y a quelques jours, baptisé "FOMO", Drake enchaîne avec l'annonce de la sortie d'un album !

Après plusieurs semaines de spéculations, Drake donne enfin des nouvelles concrètes concernant FOMO. Le rappeur canadien a confirmé que plusieurs morceaux issus de ses récentes sessions seront disponibles sur les plateformes de streaming dès ce jeudi. Une annonce très attendue par ses fans, même si une question demeure : FOMO sera-t-il réellement un nouvel album de Drake ?

Drake prépare la sortie des morceaux de FOMO

Le projet FOMO a suscité un véritable engouement après un livestream durant lequel Drake a dévoilé de nombreux titres inédits. Plusieurs morceaux ont ensuite été publiés séparément sur sa chaîne YouTube, poussant les auditeurs à réclamer leur arrivée sur Spotify, Apple Music et les autres services de streaming.

Lors d'une apparition surprise sur un stream organisé avec Stake, Drake a finalement confirmé que l'attente touchait à sa fin. L'artiste a expliqué qu'une grande partie des chansons réclamées par son public serait disponible jeudi.

Une bonne nouvelle pour les fans, même si toutes les chansons entendues pendant l'ère FOMO ne devraient pas forcément être concernées par cette première sortie.

FOMO : album, EP ou série de singles ?

Pour le moment, Drake entretient encore le mystère autour du format définitif de FOMO. Les morceaux pourraient être réunis sous la forme d'un album ou d'un EP, mais une publication séparée de plusieurs singles reste également possible.

Parmi les chansons associées aux sessions FOMO figure notamment une collaboration avec Don Toliver. Le titre « QUEBEC », qui s'est rapidement imposé comme l'un des morceaux les plus remarqués de cette nouvelle période musicale, est également très attendu.

Une année 2026 particulièrement chargée pour Drake

Cette sortie vient prolonger une année déjà intense pour Drake. En mai 2026, le rappeur avait notamment dévoilé ICEMAN, MAID OF HONOUR et HABIBTI, avant de poursuivre avec le livestream FOMO et plusieurs nouveaux morceaux.

Et l'artiste semble déjà regarder vers la suite. En parallèle de ces nouvelles sorties, Drake prépare également une tournée mondiale prévue en 2027.

Les prochains jours devraient donc permettre d'en savoir davantage sur FOMO et, surtout, de découvrir si ces titres seront finalement regroupés dans un véritable nouvel album de Drake ou proposés individuellement sur les plateformes de streaming.