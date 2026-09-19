Drake surprend ses fans avec la sortie officielle de FOMO

Drake vient de réserver une nouvelle surprise à ses fans. Le rappeur canadien a officiellement mis en ligne l'intégralité de FOMO, son film d'environ une heure qui avait déjà fait beaucoup parler lors de sa première diffusion en livestream.

Drake rend FOMO enfin accessible

Après avoir été diffusé en direct sur plusieurs plateformes, FOMO était devenu difficile à revoir dans son intégralité. Les fans avaient alors commencé à partager des extraits et des enregistrements du programme sur les réseaux sociaux.

Désormais, plus besoin de passer par ces contenus : Drake a publié le film complet sur sa chaîne YouTube. Une manière pour l'artiste de permettre au public de découvrir ou redécouvrir officiellement cette production.

Le contenu reprend largement le livestream original, même si une modification a été remarquée. Ella Langley n'apparaît notamment plus dans la séquence consacrée à « Choosin Texas ».

Des morceaux inédits qui intriguent les fans

Si FOMO attire autant l'attention, c'est aussi parce que le film contient plusieurs passages musicaux particulièrement intéressants. Drake y dévoile notamment des extraits de titres qui n'ont pas encore bénéficié d'une sortie officielle.

Parmi les artistes associés à ces morceaux figurent notamment Don Toliver et Yeat, de quoi alimenter immédiatement les discussions autour de la suite de la carrière musicale du rappeur.

Ces titres pourraient-ils apparaître sur un futur projet ? Pour le moment, Drake n'a annoncé aucune sortie officielle concernant ces morceaux. Les fans devront donc patienter avant de savoir si ces extraits annoncent véritablement de nouvelles collaborations.

Un nouvel album de Drake en préparation ?

La publication de FOMO intervient alors que l'attention reste particulièrement forte autour de Drake. Le rappeur doit notamment préparer une tournée prévue en 2027, tandis que les spéculations concernant un éventuel nouvel album continuent de circuler.

À ce stade, aucune confirmation officielle ne permet toutefois d'affirmer qu'un nouvel opus est imminent.

Avec FOMO, Drake entretient donc une nouvelle fois le mystère autour de ses prochaines productions. Entre images inédites, morceaux jamais sortis et collaborations potentielles, le projet devrait continuer à faire parler les fans dans les prochains jours.