Le 17 septembre, Rockstar a dévoilé six premiers titres sur les 34 morceaux originaux prévus pour l’album officiel de GTA VI. — Photo : DR

Travis Scott signe RHYNO, un morceau original pour GTA VI produit par Guy-Manuel de Homem-Christo, moitié de l’ancien duo Daft Punk. Le titre fait partie de l’album officiel du jeu attendu le 19 novembre.

Une collaboration inattendue accompagne l’arrivée de GTA VI. Travis Scott figure parmi les premiers artistes annoncés sur la bande originale du jeu de Rockstar Games avec RHYNO, un morceau produit par Guy-Manuel de Homem-Christo.

L’information a été officialisée le 17 septembre par Rockstar Games et Atlantic Records lors de l’annonce de Grand Theft Auto VI: The Album. Au total, l’album réunira 34 morceaux originaux et sortira le 19 novembre, en même temps que le jeu.

Six titres ont déjà été dévoilés et rendus disponibles, dont RHYNO. Rockstar crédite précisément le morceau : "Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)".

La collaboration associe ainsi le rappeur américain à l’un des deux anciens membres de Daft Punk. Guy-Manuel de Homem-Christo formait le duo français avec Thomas Bangalter jusqu’à sa séparation en 2021.

Une référence à GTA VI directement dans RHYNO

Le lien avec GTA VI ne s’arrête pas à la présence du morceau sur son album officiel. Travis Scott fait directement référence dans RHYNO à Jack of Hearts, un établissement appartenant à l’univers du jeu.

Le rappeur prononce notamment : "Jack of Hearts, bae, I don't wanna break mine". Il a également présenté le morceau comme "recorded live at the J.O.H.", une nouvelle référence à Jack of Hearts.

Deux jours avant l’annonce officielle, le 15 septembre, Travis Scott avait déjà publié un contenu inspiré de GTA VI laissant entrevoir son implication dans le projet. Rockstar a finalement confirmé sa participation musicale le 17 septembre.

Cette communication a également alimenté des spéculations autour d’une éventuelle apparition de Travis Scott directement dans GTA VI. À ce stade, rien ne permet toutefois de l’affirmer : Rockstar a uniquement confirmé sa participation à l’album et aucune apparition du rappeur comme personnage ou caméo dans le jeu n’a été officialisée.

34 morceaux originaux pour GTA VI

« RHYNO fait partie des six premiers titres dévoilés sur les 34 annoncés. Yung Lean avec Future et Metro Boomin, CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Etienne de Crécy, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ou encore Keith Richards figurent également parmi les artistes déjà annoncés.

Rockstar présente cet album comme un ensemble de compositions originales liées notamment à l’univers de Vice City et de Leonida. Le studio doit encore communiquer davantage d’informations sur la musique dynamique de GTA VI et sur l’évolution des stations de radio intégrées au jeu.