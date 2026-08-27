GTA 6 : plus de 30 minutes d'aperçu du jeu dévoilées ce soir sur Netflix

Par Remi Gene

Aujourd'hui, 27 août, Netflix s'apprête à révéler plus de 30 minutes d'aperçu du jeu GTA VI en exclusivité, un coup de publicité jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo.

19 novembre 2026 : la date de sortie officielle de GTA 6 a été inscrite dans les agendas de tous les fans de jeux vidéos, et il s'agit d'ailleurs probablement du jeu le plus attendu de l'histoire de cette industrie. Rockstar, la maison mère en charge de la création du jeu, a donc un peu la pression, mais il s'en sortent plutôt bien jusqu'ici, à grands coups de communication ciblée et intelligente. Et en parlant de coup de comm', le studio vient de s'en offrir un énorme : plus de 30 minutes d'aperçu du jeu seront dévoilées ce jeudi 27 août, sur Netflix.

C'est une grande première dans l'historie de l'industrie du jeu vidéo, en tout cas à cette échelle : ce soir, à 21h, Netflix dévoilera une sorte de présentation de GTA 6 de plus de 30 minutes. Un trailer qui prend donc des formes de court-métrage, mais qui pourrait aussi, en tout cas on l'espère, contenir des séquences de gameplay. Ce coup de publicité pour son jeu, Rockstar ne l'a même pas payé : c'est la plateforme Netflix qui aurait déboursé entre 80 et 100 millions de dollars pour avoir 6h d'exclusivité sur ce contenu, qui sera ensuite diffusé sur le site officiel de Rockstar à partir du 28 août, à 3h du matin.

Evidemment, cette décision ne fait pas que des heureux, notamment les joueurs qui n'ont pas de compte Netflix et n'ont pas envie de payer 8 euros pour voir un trailer de jeu vidéo, aussi long soit-il. Mais on imagine que le studio Rockstar s'est retrouvé forcé de frapper fort en communiquant, à cause des nombreux leaks qui ont été publiés sur Internet ces derniers jours.