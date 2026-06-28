GTA 6 en passe de battre le record historique de précommandes en 24h

Le phénomène GTA 6 est en train de franchir un cap jamais vu dans l’histoire du jeu vidéo.

Le phénomène GTA 6 est en train de franchir un cap jamais vu dans l’histoire du jeu vidéo. D’après plusieurs estimations relayées par la presse spécialisée, le titre de Rockstar pourrait atteindre jusqu’à 45 millions de précommandes autour de son lancement… un chiffre totalement inédit qui ferait exploser tous les records connus.

Une hype mondiale hors norme

Depuis des mois, GTA 6 domine les conversations sur les réseaux sociaux, les forums et les plateformes de streaming. Chaque nouvelle information suffit à relancer une machine déjà gigantesque.

Résultat : certains médias et analystes évoquent désormais un scénario où le jeu pourrait dépasser les 45 millions de précommandes, porté par une attente historique et une communauté mondiale gigantesque.

Le chiffre qui choque l’industrie

Si ce volume venait à se confirmer, GTA 6 entrerait directement dans une autre dimension :

Jusqu’à 45 millions de précommandes potentielles

potentielles Un lancement qui écraserait tous les records du jeu vidéo

Une demande qui dépasserait largement les standards de GTA V, déjà considéré comme un monstre du secteur

Même en restant prudent, ces estimations montrent l’ampleur du phénomène : on ne parle plus d’un simple jeu, mais d’un événement culturel mondial.

Un record historique en approche ?

Les experts expliquent cette explosion par plusieurs facteurs :

Plus de 10 ans d’attente depuis GTA V

Une communauté mondiale ultra massive

L’impact des réseaux sociaux et des contenus viraux

Le retour d’une franchise considérée comme la plus influente du gaming

Dans ce contexte, le seuil des précommandes pourrait théoriquement atteindre des sommets jamais observés dans l’industrie.

Mais un chiffre à prendre avec prudence

Malgré l’ampleur de ces projections, il faut rappeler un point essentiel : Rockstar n’a confirmé aucun chiffre officiel. Les 45 millions de précommandes restent donc des estimations issues de modèles économiques et d’analyses de marché, et non des données vérifiées.

Qu’il atteigne ou non ces chiffres, une chose est déjà certaine : GTA 6 est en train de redéfinir les attentes autour d’un lancement de jeu vidéo. Et si les projections autour des 45 millions de précommandes se rapprochent de la réalité, on parlera probablement du plus gros lancement de l’histoire du gaming.