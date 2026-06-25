Pas d'édition physique, plusieurs éditions à différents prix : GTA VI se dévoile petit à petit

Les précommandes sont désormais ouvertes pour GTA VI, avant la sortie officielle prévue pour novembre prochain. On fait un point sur toutes les infos concernant le jeu, dont certaines commencent à faire grincer des dents.

Dans l'histoire du jeu vidéo, difficile de trouver une franchise plus "successful" que GTA. Certes, d'autres franchises légendaires comme Zelda, Mario, ou Call Of Duty ont eux aussi de gros succès à mettre en avant, mais personne ne fait l'unanimité comme l'ont fait les jeux GTA depuis l'épisode 3. Le jeu développé par Rockstar s'apprête à sortir son sixième opus, treize ans après la sortie de GTA V. Et alors que les précommandes viennent d'ouvrir pour GTA VI, plusieurs informations ont beaucoup fait parler la communauté.

GTA VI sortira le 19 novembre, et d'ici là, vous pouvez donc précommander le jeu, depuis aujourd'hui, jeudi 25 juin. Et les gens otn donc découvert qu'il existait deux éditions, une standard à 80 euros, et une "ultime", à 100 euros. Plusieurs bonus "in game" sont prévus pour ceux qui achèteront l'édition ultime, notamment un véhicule, la Grotti Cheetah, version revisitée d'une supercar bien connue du jeu, mais aussi un énorme revolver, quelques variantes d'armes personnalisées, des vêtements, une moto, et beaucoup d'options de personnalisation pour vos personnages, ainsi qu'un buggy et un bateau.

Evidemment, de nombreux fournisseurs ont déjà commencé à proposer les deux versions de GTA VI à des prix réduits, on vous suggère de fouiller un peu sur Internet si ça vous chauffe. Mais il y a surtout une info qui a rendu la communauté assez en colère : le jeu n'existera tout simplement pas en version physique. Il y aura bien un boîter, mais il ne contiendra aucun CD, simplement un code de téléchargement. Vous aurez donc juste une boîte vide, et ça, ça ne va pas plaire à tous les fans de versions physiques. D'autant plus que ça peut éventuellement poser des problèmes pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion Internet : le jeu sera-t-il jouable si vous n'êtes pas connectés ?

Bref, pas mal de réactions mitigées concernant toutes ces annonces, même si on sait bien que lors de la sortie, le jeu affichera encore des scores hallucinants. Notamment grâce à l'immense succès de GTA V, qui a presque 15 ans de durée de vie, un succès quasiment unique dans l'histoire du jeu vidéo : les gens voudront voir à quoi ressemblera la suite. On précise aussi que le jeu ne sera pas jouable sur PS4 ou sur XBox One, dommage pour ceux qui n'ont pas encore basculé vers les nouvelles générations !