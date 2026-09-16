Lacrim annone une autobiographie, accompagnée d'une bande originale !

Lacrim vient de dévoiler le teaser de son livre autobiographique, qui sera aussi accompagné d'une bande originale, apparemment inédite.

On parlait peut-être un peu moins de lui l'année dernière, mais ce n'est pas pour autant que Lacrim s'est absenté du rap game. Il a même sorti un album de rap entier en collaboration avec des artistes italiens, projet qui contient d'excellents morceaux, comme celui avec le pilier du rap italien, Guè Pequeno, "Jacques & René". A 41 ans désormais, le rappeur du 94 a toujours la dalle, il ne s'est clairement pas calmé avec le temps. Après avoir annoncé une autobiographie cet été, il nous en dévoile désormais un peu plus avec ce teaser prometteur.

En août dernier, Lacrim annonçait en effet sa volonté de sortir un livre autobiographique. On dirait bien que le projet prend forme, puisqu'on a même déjà une date de sortie pour le bouquin : rendez-vous le 15 octobre. L'annonce est appuyée par un court teaser d'environ 1min30, dans lequel le rapper s'adresse directement à son public:

Ce livre, c'est pas celui de Lacrim. Des interviews, des documentaires, des albums, t'en as eu. Tu connais le personnage. Tu l'as vu en 4k. Là, c'est Karim. Et Karim, personne ne l'a jamais vu. Jusqu'à maintenant.

Après ces quelques mots, on enchaîne directement sur des images, dans laquelle on voit un gosse regarder en douce le JT, alors qu'un adulte (oncle? Père?) lui avait visiblement dit de rester dans sa chambre. Il le raccompagne même jusqu'à sa chambre pour lui montrer où elle est, ce qui veut donc dire que le gamin n'a pas de chambre attitrée, ou qu'il vient d'en changer. Enfermé dans sa chambre, l'enfant écoute un peu de son, et se met à rapper un morceau, qui s'avère être un titre inédit de Lacrim.

Sa biographie sera donc accompagnée de nouveaux morceaux inédits, et ça aussi, ça fait plaisir. On va surveiller ça de près et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà précommander tout ça depuis aujourd'hui, et on vous conseille de le faire puisqu le livre sortira visiblement en édition limitée à 500 exemplaires, chez les éditions Hors Cadre.