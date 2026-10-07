Drake refuse de soumettre ses albums aux Grammy Awards 2027

Drake a pris la décision de ne soumettre aucun de ses albums à l'examen du jury des Grammy Awards 2027 : un véritable bras d'honneur à l'institution.

Drake a décidé de ne pas présenter ses projets de 2026 aux Grammy Awards 2027. D’après plusieurs informations rapportées par la presse américaine, le rappeur canadien aurait refusé de soumettre Iceman, Habibti et Maid of Honour à la Recording Academy, ainsi que certains titres issus de ces albums.

Cette décision n’est toutefois pas vraiment une surprise pour les fans de Drake. Sur le morceau « Make Them Know », qui clôture Iceman, l’artiste avait déjà laissé entendre qu’il ne comptait pas courir après une nouvelle reconnaissance des Grammy Awards.

Drake tourne-t-il définitivement le dos aux Grammy Awards ?

Pour pouvoir concourir aux Grammy Awards 2027, les morceaux et albums devaient avoir été publiés entre le 31 août 2025 et le 28 août 2026. La période officielle de soumission s’est, quant à elle, terminée le 21 août 2026. Les trois albums sortis par Drake cette année étaient donc éligibles.

Selon les informations rapportées par Billboard, Drake aurait pourtant choisi de ne présenter aucun de ses trois albums, ni les chansons correspondantes. Une décision qui prive potentiellement la cérémonie de plusieurs candidats sérieux dans les principales catégories rap et hip-hop.

Ce choix s'inscrit également dans une relation particulièrement compliquée entre Drake et les Grammy Awards. Le rappeur compte actuellement cinq victoires et 56 nominations aux Grammy Awards. Sa dernière nomination remonte à la cérémonie 2026, avec « Somebody Loves Me », enregistré avec PARTYNEXTDOOR, dans la catégorie Best Melodic Rap Performance. Le titre s'était finalement incliné face à « Luther » de Kendrick Lamar et SZA.

Une décision qui pourrait peser sur les Grammy 2027

Avec Iceman, Habibti et Maid of Honour, Drake disposait de plusieurs projets susceptibles de prétendre à des nominations. Son absence pourrait donc avoir un impact important sur la représentation du rap lors de la prochaine cérémonie.

Les Grammy Awards 2027 auront lieu le 7 février 2027 à Los Angeles. Les nominations seront annoncées le 16 novembre 2026, avant le début du vote final en décembre.

Pour Drake, cette décision semble surtout confirmer une volonté déjà affichée : ne plus faire des Grammy Awards une priorité, même lorsque ses projets pourraient prétendre à plusieurs distinctions.