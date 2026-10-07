La Fouine annonce la sortie de son album "Silence Radio" dans quelques jours !

Après avoir fait le buzz avec son freestyle COLORS, La Fouine enchaîne en annonçant la sortie prochaine de son album "Silence Radio", qui aura lieu dans quelques jours !

C'est une petite leçon de promo/marketing qu'on est en train de prendre par La Fouine depuis quelques jours. L'ancien a parfaitement timé ses apparitions et ses annonces, et surtout, il a envoyé de la qualité avec son freestyle réalisé sur la célèbre chaîne COLORS, qui a déjà dépassé le million de vues en moins de deux jours. Pas mal, pour un couplet 100% kickage, et le moment est donc venu d'enchaîner avec une grosse annonce : celle de la sortie d'un album, "Silence Radio", qui va sortir dans quelques jours !

C'est en effet la suite logique des évènements, en général : un freestyle chez COLORS, ça précède souvent une annonce importante, et c'est le cas pour La Fouine, qui a pris son compte Instagram pour dire qu'il comptait sortir un album ! Un projet qui s'appellera "Silence Radio", et il nous donne même la date de sortie : le rendez-vous est fixé au 16 octobre, soit dans un peu plus d'une semaine à peine.

Le timing est donc parfait, et on espère que le morceau "1981", rappé chez COLORS, figurera dans le projet. Moins d'un an après "Capitale du Crime Radio vol.3", Laouni est donc déjà de retour avec du neuf, et les précommandes sont d'ailleurs déjà lancées.