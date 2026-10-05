La Fouine nous ramène en "1981" avec son freestyle COLORS

Un La Fouine, qui kicke sur l'instru de Sinik, sur un joli fond bleu coloré, forcément, on valide fort !

Depuis maintenant deux ans, après son retour en grâce lors d'une mémorable cérémonie des Flammes, La Fouine a retrouvé une place de choix dans l'organigramme du rap français : celui d'un tonton bien connecté à la nouvelle génération, qui n'hésite pas à donner un peu de lumière aux nouveaux talents en les invitant sur ses projets, même si ces "jeunes" ont parfois plus de buzz que lui : une invitation, c'est toujours un signe de respect. Et franchement, cette place lui va plutôt bien, et il le confirme dans ce tout nouveau freestyle COLORS qui vient de sortir, intitulé "1981".

1981, comme la date de naissance de La Fouine, et on comprend vite qu'on va passer en mode story-telling. Et quoi de mieux, pour du story-telling, que de reprendre une instru qui a marqué des millions de gens, celle de "Une époque formidable" de Sinik ? C'est le choix fait par Laouni et clairement, on peut dire qu'il est payant, ça donne un côté nostalgique et un peu triste au morceau. Pourtant, pas de quoi parler d'un morceau "à l'ancienne" : le flow est moderne, et les références sont récentes, comme celles à Just Riadh, Willy L'ancien, et même si le rappeur du 78 remonte jusqu'à son enfance, on passe rapidement aux choses sérieuses : histoires de rue, trafics, embrouilles,...

La Fouine nous livre une belle performance, et un bel hommage à ce morceau culte de Sinik, au moment où ce dernier revient justement au cœur de l'actualité. Coïncidence ? Pas sûr, mais ce qui est certain en revanche, c'est qu'un COLORS n'arrive quasiment jamais seul. Va-t-on avoir bientôt droit à un nouveau projet de Laouni, quelques mois à peine après "CAPITALE DU CRIME RADIO, vol. 3" ? On va surveiller ça de près.