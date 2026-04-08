La Fouine déjà de retour avec une réédition pour "Capitale du Crime radio vol. 3"

On n'aura jamais vu La Fouine aussi actif et productif dans le rap game, même à l'époque de son prime : le rappeur du 78 vient de dévoiler la date de sa réédition pour "Capitale du Crime Radio vol. 3" !

Si on vous dit 5 projets sortis en à peine un an et demi, par un rappeur français, normalement, ça vous fait penser à Jul. Pourtant, ce n'est pas l'OVNI marseillais qui se cache derrière cet exploit, ce n'est même pas un rappeur de la génération actuelle : il s'agit de La Fouine. 25 ans de rap dans les pattes, et autant d'inspi qu'au premier jour, lui qui n'a pas arrêté de sortir de la nouveauté depuis son retour lors des Flammes 2024. Cette semaine, il annonce d'ailleurs une réédition pour son projet "Capitale du Crime Radio vol. 3", avec la date de sortie !

A l'origine, le projet est sorti à la fin du mois de janvier 2026, et il s'était d'ailleurs hissé sur la première place du top albums lors de sa première semaine d'exploitation. Forcément, à la place de La Fouine, nous aussi on aurait envie d'enfoncer le clou et c'est ce qui va être fait, avec cette annonce de la réédition de "Capitale du Crime Radio Vol. 3". Une annonce faite par le rappeur lui-même, et qui est accompagnée d'une date de sortie : le 17 avril 2026, donc vendredi de la semaine prochaine.

Un premier extrait va être dévoilé cette semaine, le 10 avril : il s'agit d'un featuring entre La Fouine et Soprano, qui peut être assez intéressant. Deux artistes de la même génération, capables tous les deux de kicker ou de chanter, sans autotune, clairement, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Par contre, on se pose des questions sur cette productivité nouvelle du côté de Laouni : est-ce que ça ne va pas finir par lasser certaines personnes dans son public ? Réponse vendredi prochain !