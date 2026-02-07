La Fouine 1er du top album de la semaine avec "Capitale du Crime Radio Vol.3"

Malgré une petite baisse par rapport à l'opus précédent, Laouni reste au top !

La Fouine est toujours au top et confirme, semaine après semaine, sa remontada entamée il y a maintenant un an. Le rappeur de Trappes a clairement décidé de ne plus lever le pied. Et quand on parle de productivité, on ne parle pas à moitié : La Fouine est ultra productif.

Depuis "Capitale du Crime Radio Vol.1", l’artiste a enchaîné deux autres opus, sans oublier son album "État des lieux", sorti l’année dernière. Résultat ? Quatre projets en un an. Un rythme impressionnant, surtout pour un artiste avec une carrière aussi longue derrière lui.

Et cette stratégie semble payer. "Capitale du Crime Vol.2" est récemment devenu disque d’Or, une première pour La Fouine depuis 15 ans. Un symbole fort qui prouve que le public est bel et bien toujours au rendez-vous. Et visiblement, ce n’est qu’un début.

Une semaine après sa sortie, les premiers chiffres de "Capitale du Crime Radio Vol.3" viennent de tomber. Verdict : numéro 1 du Top Album de la semaine avec 9.791 ventes. Des chiffres très corrects pour une première semaine, même s’ils sont légèrement en baisse par rapport à ses précédents projets.

Une baisse qui peut s’expliquer par l’enchaînement rapide des sorties. Peut-être que La Fouine paie son rythme effréné, mais comme le dit l’adage : ce qui compte, ce n’est pas la vitesse, c’est la longévité. Et sur ce point, le projet est solide, porté par des featurings efficaces et une direction artistique cohérente.

La question est désormais sur toutes les lèvres : en route pour un nouveau disque d’Or ?

Réponse prochainement.